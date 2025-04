Milan, Tare nuovo ds: il primo rinforzo lo manda Simeone

Il Milan sta stringendo la morsa per Igli Tare come direttore sportivo ed in tal senso il primo rinforzo del nuovo direttore sportivo può arrivare dall’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

I rossoneri sono consapevoli del fatto che questa stagione va azzerata completamente e rimossa presto dalla memoria del club. Sono stati troppi gli errori commessi. Prima da parte della proprietà e della dirigenza e poi da parte di allenatori (sia Paulo Fonseca che Sergio Conceicao) e dai calciatori. Nessuno escluso. Un fallimento totale per il quale l’attuale classifica rappresenta una fotografia che lascia poco spazio ad interpretazioni. In tal senso la priorità deve essere quella di strutturarsi adeguatamente a livello societario.

Proprio per questo motivo nelle ultime ore si sta facendo sempre di più imponente ed ingente il nome di Igli Tare, che alla Lazio ha dimostrato di saper allestire rose di primo ordine pur senza avere delle enormi risorse a disposizione. In tal senso, il nome nuovo per il Milan può arrivare direttamente dall’Atletico Madrid e rappresentare un innesto di primo profilo. D’altronde c’è la garanzia di un profilo come Diego Pablo Simeone da tenere attentamente in considerazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Si fa avanti il nome di Tare: il Milan prepara 35 milioni per il primo colpo?

Il Milan ha bisogno di mettere in piedi una autentica rivoluzione che partirà proprio dalla linea di difesa. Tomori potrebbe salutare, così come Pavlovic, mentre Walker saluterà a fine prestito e per Theo Hernandez sono tante le sirene che suonano. In tal senso, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, emerge un nome nuovo che potrebbe essere perfetto per il progetto dei rossoneri. Si tratta di Nahuel Molina, fortissimo terzino destro dell’Atletico Madrid e della Nazionale argentina che pare essere giunto al termine del suo percorso con i colchoneros.

Dal momento che un terzino destro serve come il pane e che lui è uno dei migliori interpreti su scala internazionale di quel ruolo, è una occasione che il Milan può pensare di cogliere al volo. A quanto riferiscono in Spagna, Molina può partire per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Tenendo conto delle sue qualità e dell’enorme esperienza maturata anche con l’Argentina, però, si potrebbe rivelare un autentico affare e potrebbe essere un modo anche per Tare per presentarsi con il botto. Quest’anno per Molina 37 partite tra tutte le competizione, condite da 3 assist e da un gol.