DIRETTA Serie A, Lecce-Venezia: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Giampaolo e gli arancioneroverdi di Di Francesco in tempo reale

Il Lecce riceve il Venezia in un lunch match domenicale molto delicato valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, 12esimo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni separate in classifica da 5 punti in favore dei salentini che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

I giallorossi di Marco Giampaolo vogliono interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive rimediate contro Udinese, Fiorentina, Milan, Genoa e Roma – tutte di misura – dopo il pareggio contro il Monza. Lo scopo è quello di tornare a muovere la classifica e provare a mettere una certa distanza dal terzultimo posto occupato oggi dall’Empoli. Discorso simile per gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco, reduci a loro volta dal ko contro il Bologna, che sono costretti a vincere per tenere vive le speranze di non retrocedere. La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. All’andata i salentini ebbero la meglio sui lagunari con il punteggio di 1-0 grazie alla rete siglata da Dorgu, che nel frattempo si è trasferito al Manchester United. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Via del Mare’ tra Lecce e Venezia live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lecce-Venezia

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 68; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Lazio, Roma e Fiorentina* 52; Milan* 48; Udinese* 40; Torino 39; Genoa* 38; Como* 33; Verona 30; Cagliari 29; Parma* 27; Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza* 15.

*una partita in più

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì

PROSSIMI IMPEGNI: Venezia-Monza sabato 12 aprile ore 15; Juventus-Lecce sabato 12 aprile ore 20.45.