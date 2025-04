Milan, Maignan dice addio: il sostituto arriva dalla Serie A

Il Milan a fine anno potrebbe seriamente dire addio Mike Maignan, pronto a salutare ed a fare un salto in avanti nella sua carriera. Il suo sostituto per i rossoneri arriva direttamente dalla Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il portiere francese, dopo una annata in cui ha risentito di un rendimento complessivo e collettivo deludente della squadra, nelle ultime uscite è tornato ad essere “miracoloso“. Anche ieri contro la Fiorentina, infatti, al netto dei due gol subiti, è stato per distacco il migliore del Milan, salvando la squadra da una imbarcata e tenendola viva ed in lotta fino alla fine della partita. In tal senso, nel futuro di Mike Maignan però ci sono delle nuvole non di poco conto e che fanno preoccupare in maniera inevitabile i suoi tifosi.

Con il contratto in scadenza nel 2026, al pari di Theo Hernandez, è del tutto inevitabile pensare ad un loro addio, ancor di più perché dal fronte rinnovo non arrivano notizie in senso assoluto. Il rischio di perderlo a zero si fa sempre più concreto ogni giorno che passa ed il Milan non vuole saperne di fare i conti con una situazione del genere. Per questo motivo si avvicina in maniera concreta l’addio di Maignan ed in tal senso i rossoneri avrebbero anche già individuato il suo erede. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Addio Maignan in estate, occasione per il Milan per il sostituto

Stando a quanto raccontato da Niccolò Ceccarini nell’ambito del suo editoriale su Tuttomercatoweb, infatti, va tenuta attentamente sotto osservazione la situazione relativa a Mike Maignan. Il portiere del Milan, infatti, ha già mercato e si stanno muovendo per lui in maniera importante due squadre di Premier League: il Chelsea e l’Aston Villa. Si tratta di due realtà che hanno una grande disponibilità economica e che possono accontentare le richieste dei rossoneri per il loro portierone. E vediamo le ultime sulla successione.

Attenzione al ritorno di fiamma per un portiere che tra l’anno scorso e quest’anno in Serie A si è messo in luce dimostrando tutto il suo valore. Stiamo parlando di Elia Caprile, accostato al Milan da Tuttomercatoweb, e che è attualmente in prestito al Cagliari dal Napoli. I sardi, però, possono riscattarlo per 8 milioni di euro e se dovessero annusare l’affare di poterlo rivendere a cifre più importanti in maniera istantanea non se lo lasceranno sfuggire. Insomma, il futuro della porta del Milan si può decidere nelle prossime settimane che sarebbero decisive da questo punto di vista.