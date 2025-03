Milan, addio Theo Hernandez e Maignan: il doppio annuncio

Theo Hernandez e Mike Maignan sempre più vicini a lasciare il Milan, le ultime rivelazioni non lasciano dubbi in proposito

In bilico tra presente e futuro, il Milan si avvia a un finale di stagione in cui provare a ottenere il massimo, tra piazzamento in campionato e Coppa Italia, per cercare di salvare l’annata e mettendo le basi per la prossima, con tanti movimenti in programma. Molti anche di una certa importanza e che potrebbero stravolgere il volto del Diavolo, dove più di qualche big potrebbe essere arrivato a fine ciclo.

Come abbiamo raccontato ripetutamente sulle pagine di Calciomercato.it nelle ultime settimane, Theo Hernandez si trova da tempo al bivio, con un rinnovo che sembrava possibile ma con le prestazioni di questa stagione che hanno improvvisamente cambiato gli scenari. La situazione terzini è particolarmente incerta per il Milan, un qualcosa che ha iniziato a riguardare anche Mike Maignan, per il quale il rinnovo appariva vicino ma, allo stesso modo del compagno di nazionale, il tutto si è bloccato sul più bello. E ora, maturano prospettive di addio per entrambi, sulle quali arriverebbero delle conferme.

“Il Milan ha deciso, niente rinnovo per Theo Hernandez e Maignan”: le ultime

Secondo quanto viene riportato da ‘Telelombardia’, nel corso della trasmissione ‘Qui Studio A Voi Stadio’, il Milan avrebbe preso la decisione di non rinnovare il contratto né a Theo Hernandez né a Maignan, che a giugno andranno a un anno dalla scadenza.

Indicazioni in qualche modo ribadite anche da quanto affermato sul proprio canale Youtube dal giornalista Carlo Pellegatti, che spiega: “Per tutti e due i giocatori sembrava delineato il rinnovo, ma da quanto so il Milan non si è fatto più sentire dopo i primi colloqui. E’ possibile che i due non stiano rendendo bene anche per questo motivo”.