Bivio Theo Hernandez, tra rinnovo e addio: il punto della situazione | CM.IT

Le parti si dichiarano pronte ad andare avanti insieme, ma la fumata bianca non c’è ancora stata: ecco come stanno le cose

Il Milan è stato indubbiamente la squadra protagonista dell’ultimo calciomercato di gennaio. Difficile poter chiedere di più alla società che ha deciso di intervenire con forza per migliorare una squadra con diverse lacune. Così Furlani e Ibrahimovic hanno messo a disposizione di Sergio Conceicao due nuovi attaccanti, Santi Gimenez e Joao Felix.

Il primo è sicuramente il grande investimento di gennaio, con il Diavolo che può arrivare a pagare fino a 35 milioni di euro il suo cartellino. Il portoghese è invece arrivato in prestito al pari di Riccardo Sottil. Il Milan si è poi regalato anche Bondo per rafforzare il reparto mediano.

Adesso è, dunque, tempo di far parlare il campo, ma il lavoro della dirigenza non è certo finito. La proprietà a lavorare per trovare il nuovo direttore sportivo, ma allo stesso la dirigenza deve blindare i calciatori che hanno contratti in scadenza nel 2026. Nei mesi scorsi, il Milan ha lasciato trapelare serenità in merito ai rinnovi di Mike Maignan, Tijjani Reijnders e Pulisic, dandoli di fatto per chiusi.

Milan, futuro Theo Hernandez: il punto della situazione

Era dicembre quando dalle parti di via Aldo Rossi giungeva notizia di trattativa in via di definizione. La serenità in merito alle tre trattative rimane. Discorso a parte, invece, va fatto per quanto riguarda Theo Hernandez.

Le parti continuano a sostenere la volontà di andare avanti insieme. Nei giorni successivi all’incontro tra l’entourage del calciatore e il Diavolo era cresciuto l’ottimismo, con il Milan che lasciava intendere che il traguardo fosse vicino. Ma quel traguardo non è mai stato tagliato.

Oggi così la situazione è un po’ cambiato (o forse i dubbi ci sono sempre stati): il Milan ha voglia di proseguire con Theo Hernandez e di garantirgli uno stipendio da sei milioni di euro, ma serve che il terzino torni ai suoi standard. Le prossime settimane saranno inevitabilmente quelle della verità, ma senza una firma, l’addio in estate sarebbe inevitabile. A prescindere dal rinnovo, però, Theo Hernandez potrebbe fare comunque le valigie se in casa Milan dovesse arrivare una proposta sui 50 milioni di euro.