Rinnovi Milan: Maignan e Reijnders ok, attesa per Theo Hernandez | CM.IT – Calciomercato.it

Verso la firma anche Christian Pulisic. Il Diavolo è pronto a blindare tutti i suoi migliori giocatori: il punto della situazione

E’ stata una giornata importante per il Milan. I rossoneri sono stati contestati anche oggi, in occasione della festa per i 125 anni, ma la società ha continuato a lavorare per il futuro.

Dopo il rinnovo di Matteo Gabbia, si sta cercando così di blindare gli altri calciatori con un accordo in scadenza a breve. Come raccontato su Calciomercato.it, nel pomeriggio c’è stato l’incontro tra l’agente di Theo Hernandez e la dirigenza rossonera. Il summit, con Giorgio Furlani presente, si è tenuto a Casa Milan, in via Aldo Rossi. Manuel García Quilón, una volta concluso il faccia a faccia, ha confermato la volontà del terzino di proseguire a vestire la maglia rossonera. L’incontro ha certamente rappresentato un passo avanti verso una nuova firma, con il Diavolo, che da parte sua, non ha mai nascosto il desiderio di continuare con Theo Hernandez. Adesso c’è un po’ di fiducia in più  rispetto al passato, ma c’è la consapevolezza che servirà un contratto sui 6/7 milioni di euro netti a stagione con i bonus per raggiungere un accordo sulle cifre.

Calciomercato Milan, il punto su Maignan, Reijnders e Pulisic

Accordo che il Milan ha invece, praticamente raggiunto con Mike Maignan. Attorno al francese si è sempre respirato ottimismo e ora il traguardo è ormai vicino: il giocatore, uno dei leader del Diavolo, è dunque pronto a veder aumentare il proprio stipendio a circa cinque milioni di euro netti a stagione, almeno fino al 2029. C’è dunque attesa per la fumata bianca.

Ma il Diavolo ha deciso di blindare tutti i suoi migliori giocatori. Così vanno verso la firma anche Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. L’olandese ha più volte detto pubblicamente di voler continuare con il Milan e vedrà così raddoppiare i soldi in busta paga (attualmente guadagna 1,7 milioni di euro), superando i 3 milioni di euro. Il contratto scadrà fra 5 anni, come quello dell’americano, che avrà un leggero ritocco, assestandosi sui 4/5 milioni. Piccoli ritocchi, dunque, per due pilastri del nuovo Milan, che confermano come questa società creda davvero tanto in loro.