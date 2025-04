Inter, nuovo rinforzo in mediana: 25mln per il nuovo Mkhitaryan

L’Inter programma il futuro e mette adesso nel mirino un nuovo rinforzo in mezzo al campo. Sono pronti, in tal senso, 25 milioni di euro per il nuovo Mkhitaryan, un calciatore dall’enorme potenziale e di grande valore.

L’Inter, alle prese con una attualità che impone massima concentrazione sul presente, ragiona ancora più ad ampio respiro dal momento che il futuro va costantemente programmato. Ancor di più per una big come questa. Da questo punto di vista, se c’è un problema che si può risolvere per alzare ancora di più l’asticella è sicuramente quello relativo all’età media della squadra. Che, per restare ad alti livelli e rendere ancora sostenibile il progetto a lungo termine. E non è certamente un caso che sia questa la strada indicata dal fondo Oaktree.

Tra i calciatori che maggiormente sono in là con gli anni ci sono sicuramente Francesco Acerbi ed Henrikh Mkhitaryan, senza ovviamente dimenticare Stefan De Vrij. Con quest’ultimo che ha sicuramente qualche anno in meno. In tal senso, a quanto pare l’Inter potrebbe seriamente aver individuato quello che potrà essere l’erede del centrocampista armeno, con questo ruolo che sarà sicuramente pesante visto il carisma ed il livello raggiunto come rendimento dall’ex Arsenal, Borussia Dortmund e Roma. In tal senso, emerge un nome nuovo per l’Inter.

Inter sul nuovo Mkhitaryan: tutti i dettagli a riguardo

Mentre tiene banco la questione relativa al futuro della difesa dell’Inter, i nerazzurri si stanno guardando attorno per pensare a tutti i rinforzi di cui ha bisogno per l’estate. Nella assoluta consapevolezza del fatto che Oaktree si aspetta dei profili giovani e che possano portare in dote plusvalenze. In tal senso, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, l’Inter si starebbe mettendo seriamente in moto per quello che è considerato in patria il nuovo Mkhitaryan.

Stiamo parlando di Eduard Spertsyan, talentuosissimo fantasista armeno e quindi connazionale del centrocampista nerazzurro che potrebbe fare da sponsor per questa operazione. Trequartista estremamente dinamico, può giocare anche da esterno ed ha la gamba ed il fisico, eventualmente, anche per arretrare teoricamente la propria posizione. Attualmente in forza al Krasnodar, ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Classe 2000, Spertsyan è considerato dagli addetti ai lavori ormai pronto al salto di qualità e la sua stagione sembra aver attirato le attenzioni dell’Inter. In stagione, nel massimo campionato turco, ha collezionato 7 gol e 4 assist in 21 partite. I nerazzurri a quanto pare ci pensano e, visto che Mkhitaryan ha ormai 36 anni, potrebbe essere una interessante opportunità da cogliere al volo in questa estate.