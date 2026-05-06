Juventus, pista a sorpresa per Zhegrova | ESCLUSIVO

L’attaccante esterno kosovaro ha deluso alla sua prima stagione in Serie A e potrebbe già lasciare Torino

Zero gol e zero assist in 24 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. A tre partite dal termine della Serie A, si può già fare un bilancio della prima stagione alla Juventus di Edon Zhegrova. E di certo non è positivo. Arrivato in estate dal Lille per 15,5 milioni di euro più 3 di bonus, il 27enne esterno offensivo kosovaro potrebbe già fare le valigie in estate.

Ad oggi non sono ancora arrivate offerte ai bianconeri per Zhegrova, ma si registra qualche interessamento all’estero. In particolare, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il suo nome è finito sul taccuino del Trabzonspor. Il club turco è alla ricerca di un’ala in vista della prossima stagione, quando gli uomini di Fatih Tekke tornerà a giocare le coppe europee.

Già assicurata la qualificazione in Europa League, la squadra di Trebisonda ha ancora una piccola chance di centrare la Champions, ma deve recuperare 4 punti al Fenerbahce in due giornate. Quello di Zhegrova non è l’unico profilo seguito in quel ruolo, ma più che la richiesta della Juve a complicare la trattativa potrebbe essere il nazionale kosovaro. Da capire, infatti, se il Trabzonspor sia una destinazione a lui gradita.