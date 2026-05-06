Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, pista a sorpresa per Zhegrova | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

L’attaccante esterno kosovaro ha deluso alla sua prima stagione in Serie A e potrebbe già lasciare Torino

Zero gol e zero assist in 24 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. A tre partite dal termine della Serie A, si può già fare un bilancio della prima stagione alla Juventus di Edon Zhegrova. E di certo non è positivo. Arrivato in estate dal Lille per 15,5 milioni di euro più 3 di bonus, il 27enne esterno offensivo kosovaro potrebbe già fare le valigie in estate.

Calciomercato Juve, Zhegrova piace al Trabzonspor
Edon Zhegrova (foto Ansa) – Calciomercato.it

Ad oggi non sono ancora arrivate offerte ai bianconeri per Zhegrova, ma si registra qualche interessamento all’estero. In particolare, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il suo nome è finito sul taccuino del Trabzonspor. Il club turco è alla ricerca di un’ala in vista della prossima stagione, quando gli uomini di Fatih Tekke tornerà a giocare le coppe europee.

Già assicurata la qualificazione in Europa League, la squadra di Trebisonda ha ancora una piccola chance di centrare la Champions, ma deve recuperare 4 punti al Fenerbahce in due giornate. Quello di Zhegrova non è l’unico profilo seguito in quel ruolo, ma più che la richiesta della Juve a complicare la trattativa potrebbe essere il nazionale kosovaro. Da capire, infatti, se il Trabzonspor sia una destinazione a lui gradita.

2133

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 24%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1