Inter, 20 mln per il centrale: dalla Spagna l’erede di Acerbi

Il reparto difensivo dei nerazzurri è destinato ad essere rivoluzionato. E il club avrebbe individuato un calciatore di assoluto livello

Il pareggio del Napoli contro il Bologna ha permesso ai nerazzurri di tirare un grande sospiro di sollievo. Il passo falso di Parma aveva aumentato la preoccupazione ad Appiano Gentile. Ora il distacco è rimasto invariato con una giornata in meno. Lo Scudetto, quindi, è un passo più vicino anche se la strada resta molto lunga. Intanto, però, in viale della Liberazione si sta lavorando con attenzione sul calciomercato.

Marotta e Ausilio non si sono mai fermati in questi mesi. Oaktree ha dato delle indicazioni molto chiare: svecchiare la rosa. E uno dei reparti destinati a cambiare c’è anche quello difensivo. L’Inter dovrà ragionare se confermare sia Acerbi che de Vrij oppure magari andare a cedere uno dei due e portare a Milano un sostituto nel prossimo calciomercato. E c’è un nome che piace davvero molto ai nerazzurri da tempo e per questo motivo non è da escludere un tentativo in estate.

Calciomercato Inter: colpo in difesa, le cifre

L’Inter in difesa nel prossimo biennio dovrà rinnovare completamente il reparto difensivo. Anche in caso di una conferma, Acerbi potrà giocare solo un anno ancora con la maglia nerazzurra. Quindi non è da escludere che i nerazzurri possano andare già a prendere in questo calciomercato il suo erede per consentirgli di ambientarsi al campionato italiano e averlo pronto a partire da agosto 2026.

Uno dei nomi che potrebbero essere vagliati dall’Inter è quello di Eric Garcia. Stando a quanto riferito da fichajes.net, il Barcellona è pronto a cederlo nel prossimo calciomercato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Ci pensano alcune squadre spagnole, ma non è da escludere che l’Inter possa comunque tornare con forza sul classe 2001. L’iberico sposa alla perfezione la linea decisa da Oaktree e vedremo se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. L’Inter ad oggi ha come priorità quello di chiudere nel migliore dei modi la sua stagione. E solo al termine dell’anno si guarderà con attenzione al calciomercato ed Eric Garcia potrebbe rappresentare il nome giusto per i nerazzurri nella prossima sessione.

Mercato Inter: Marotta ritorna su Garcia?

Il nome di Eric Garcia è stato già accostato in passato all’Inter. Il classe 2001 sta cercando una squadra dove rilanciarsi e i nerazzurri rappresentano una possibilità importante per lui nel prossimo calciomercato.

Per adesso non c’è alcuna trattativa. Ma il Barcellona ha aperto alla cessione nel calciomercato estivo per circa 20 milioni di euro. L’Inter è pronta ad approfittarne per piazzare una operazione di livello come quella che potrebbe portare Eric Garcia alla corte di Simone Inzaghi.