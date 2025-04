Inter, l’annuncio sull’addio di Inzaghi: nuova panchina a sorpresa

L’Inter di Simone Inzaghi in corsa per tutto nel finale di stagione, ma non ci sono certezze sulla permanenza dell’allenatore: annuncio sulla possibile svolta

Inizia un’altra settimana molto importante, a tutti i livelli, per l’Inter, che in questa parte conclusiva della stagione vede gli impegni susseguirsi, tutti fondamentali per i propri obiettivi. Nerazzurri stasera davanti alla tv per sperare che il Napoli non si avvicini alla vetta in campionato, quindi domani in campo per l’andata dei quarti di Champions contro il Bayern.

Sul fronte europeo, i campioni d’Italia hanno una grande occasione e possono giocarsi le proprie chances di arrivare fino in fondo. Ma servirà una reazione dopo l’inaspettato pareggio con il Parma, che può aver lasciato qualche scoria di troppo. La rimonta subita al ‘Tardini’ ha evidenziato la necessità di rimanere sempre concentrati in qualsiasi situazione e alzare nuovamente l’asticella.

Un aspetto su cui starà sicuramente insistendo in queste ore Simone Inzaghi, consapevole della forza della sua squadra e intenzionato a richiamare tutti alla massima attenzione. L’allenatore torna in panchina dopo aver guardato la gara di Parma dal box allo stadio per squalifica e sogna di dare un significato speciale a questa stagione. Il sogno del Triplete può concretizzarsi e nel frattempo continua il dibattito sul suo futuro.

L’Inter vorrebbe blindare Inzaghi, è risaputo, il tema del rinnovo tiene banco, ma non è detto che l’allenatore piacentino rimanga, anche al termine di questa stagione. Potrebbe influire proprio l’andamento di questi mesi e del resto un tecnico così preparato e che si sta facendo notare per le sue doti piace a molti club importanti, da cui può essere tentato a sua volta.

Inzaghi al Manchester City per il dopo Guardiola, la dichiarazione

Una delle opzioni per il futuro di Inzaghi potrebbe essere la Premier League, con la suggestione di un possibile approdo al Manchester City per rimpiazzare Guardiola.

Una eventualità di cui ha parlato l’ex leggenda interista Sandro Mazzola al portale ‘Sempreinter’, spiegando: “Lo vedo bene per la panchina del City per prendere il posto di Guardiola, più che all’Arsenal o ad altri club. Ma spero che possa rimanere all’Inter per tanti anni, sta facendo grandissime cose. Non si sa mai che cosa può succedere comunque”. Una speranza, quella di Mazzola, che sono in tanti nell’ambiente a condividere.