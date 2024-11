Conferma Maignan: decisivo con la Francia, ora il rinnovo col Milan | CM.IT

Le ultime sul futuro dell’estremo difensore, protagonista anche con la sua Nazionale. Ora il prolungamento del contratto: i dettagliÂ

La Francia di Didier Deschamps ha chiuso al primo posto il Gruppo 2 della League A di Nations grazie al successo per 3 a 1 contro l‘Italia. Un successo arrivato grazie alla doppietta di Adrien Rabiot.

Il centrocampista, ripartito dal Marsiglia di Roberto De Zerbi, è stato dunque il protagonista principale della sfida, ma se i transalpini accedono ai Quarti di finale da primi il merito è anche di Mike Maignan. Il portiere del Milan, nel suo San Siro, si è messo in mostra con una super parata, con cui ha neutralizzato un tiro di Moise Kean, destinato ad insaccarsi in rete, proprio nei secondi finali.

Il numero 16 del Diavolo, inoperoso con le mani per gran parte del match, si è fatto, dunque, trovare pronto, dimostrando, ancora una volta, di essere tra i migliori portieri al mondo. Prosegue così l’ottimo momento di Maignan che sta vivendo una stagione positiva anche dal punto di vista fisico: gli infortuni che lo hanno condizionato nel recente passato, sembrano, infatti, un lontano ricordo. Ora per il francese ci sarà il ritorno al centro sportivo di Carnago dove inizierà a preparare la delicata sfida contro la Juventus, fondamentale per il futuro del suo Milan, che ha bisogno di dare l’ennesimo segnale dopo i successi contro l‘Inter e il Real Madrid.

Milan-Maignan, il punto sul rinnovo

Mike Maignan darà certamente il suo apporto, dentro e fuori dal campo nel prossimo match di San Sito contro i bianconeri.

Per Paulo Fonseca e tutto il mondo rossonero il 16 ex Lille è chiaramente un insostituibile, è uno dei leader indiscussi della squadra, che alza la voce, quando occorre, sia in campo che nello spogliatoio. Il Milan ovviamente ad un giocatore così non ha alcuna intenzione di rinunciare e si sta muovendo con decisione per blindarlo. I contatti anche nell’ultimo periodo sono proseguiti in maniera proficua e il rettilineo finale che porta al traguardo non è lontano. La fumata bianca non dovrebbe tardare ad arrivare visto che la distanza tra la richiesta dell’entourage del giocatore, di sei milioni di euro, e l’offerta del Diavolo, circa 5 milioni più bonus, è davvero minima. Il Milan e tutti i suoi tifosi sono dunque pronti ad esultare.