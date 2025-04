Inter, come Acerbi: rompe con la Lazio e va da Inzaghi

I nerazzurri potrebbero piazzare un colpo a sorpresa nel prossimo calciomercato. Il giocatore è ormai ai ferri corti con la Lazio

I rapporti tra Inter e Lazio sono storicamente ottimi. I due club in passato hanno chiuso diverse operazioni di calciomercato e non è da escludere che lo facciano anche nel prossimo futuro. Secondo le informazioni di tmw, c’è un giocatore che è praticamente ai ferri corti con il club biancoceleste e potrebbe partire durante l’estate. Una rottura che potrebbe portare Simone Inzaghi a chiedere proprio lui come rinforzo per rendere la rosa ancora più completa.

È una operazione non semplice da concludere visto che con Lotito non è mai assolutamente facile trattare. Ma il rapporto tra il calciatore e la società biancoceleste non è più lo stesso. Per questo motivo non è da escludere che alla fine si possa optare per una separazione durante il calciomercato estivo e in quel caso l’Inter potrebbe fare anche un tentativo. Vedremo come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte delle parti coinvolte.

Inter: colpo dalla Lazio, il giocatore ha rotto con Lotito

La Lazio non sta sicuramente attraversando un grande momento di forma. Anche il pareggio contro la Roma non ha assolutamente convinto i tifosi e per questo motivo si sta ragionando su una sorta di mini rivoluzione a partire dalla prossima stagione. Non è da escludere che alla fine ci possa essere qualche cessione importante anche per non dover fare i conti con addii a parametro zero in un prossimo futuro.

Secondo le informazioni di tmw, tra i calciatori destinati a lasciare la Lazio c’è anche Alessio Romagnoli. Il gol nel derby non cambia molto il suo futuro. Le promesse sull’adeguamento non sono mai state mantenute e da parte del calciatore c’è voglia di sfruttare il prossimo calciomercato per cambiare squadra. Una ipotesi che anche il club sta valutando considerato il contratto in scadenza nel 2027. È l’ultimo anno in cui si può guadagnare una cifra importante. Per questo motivo l’Inter è pronto a farci un pensierino.

Inzaghi ha già allenato Romagnoli ai tempi della Lazio e lo accoglierebbe volentieri anche all’Inter nel prossimo calciomercato. Per il momento è una semplice suggestione di calciomercato e vedremo cosa succederà in futuro.

Mercato Inter: Romagnoli nuova idea per la difesa

L’Inter potrebbe perdere uno tra Acerbi e de Vrij e non è da escludere che nel prossimo calciomercato si possa puntare forte su Romagnoli per andare a rinforzare la rosa.

Per adesso non c’è nessuna trattativa. L’Inter resta alla finestra per capire come si evolverà la situazione Romagnoli e potrebbe sondare il terreno con la Lazio.