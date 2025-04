Martinez e Frattesi in gol, l’Inter batte il Bayern e continua a sognare

Ecco come è andata la sfida che si è giocata a Monaco di Baviera, tra il Bayern e i nerazzurri di Simone Inzaghi. Fra sette giorni il ritorno

L’Inter di Simone Inzaghi può continuare a sognare il triplete. I nerazzurri, impegnati in Germania, per l’andata dei quarti di finale di Champions League, si sono imposti per 2 a 1 contro il Bayern Monaco.

La squadra di Simone Inzaghi ha rischiato più volte di andare sotto nel corso del primo tempo, ma al 38esimo è passata in vantaggio con una rete di Lautaro Martinez. L’argentino, che ha trovato il suo settimo centro stagionale in Europa, ha chiuso un’azione praticamente perfetta dei campioni d’Italia: cross dalla sinistra di Carlos Augusto, intercettato da Marcus Thuram, che con un colpo di tacco magistrale è riuscito a servire il capitano che ha così fatto esultare tutto il popolo nerazzurro presente all’Allianz Arena, oltre a quello incollato davanti ai teleschermi.

Bayern Monaco-Inter: Muller non basta, esulta Frattesi

Nella ripresa succede davvero di tutto: il Bayern attacca con insistenza alla ricerca del gol del pareggio. I nerazzurri, un po’ sulle gambe, a cinque minuti dalla fine, subiscono il pareggio con l’intramontabile Muller.

I tedeschi sembrano così poter trovare anche la rete della vittoria, ma con un contropiede perfetto, l’Inter torna avanti con Davide Frattesi. A San Siro, dunque, si ripartirà dalla vittoria nerazzurra: stasera la semifinale è certamente un po’ più vicina.

Bayern Monaco-Inter 1-2: 38’ Lautaro Martinez (I), 85′ Muller (B), 88′ Frattesi (I)

Lo è forse ancora un po’ di più per l’Arsenal, che si è imposta per 3 a 0, nell’altro quarto di finale della serata, contro il Real Madrid. Il ritorno, però, sarà al Bernabeu, dove servirà una vera e propria impresa per i blancos.

Arsenal-Real Madrid 3-0: 58’ e 70 Rice (A), 75’ Merino (A)