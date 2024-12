Milan contestato ancora: tifosi non risparmiano Leao, applausi per Pulisic – Calciomercato.it

Tanta rabbia e delusione da parte dei sostenitori rossoneri: ecco con chi ce l’ha la Curva

Continuano le celebrazioni per i 125 anni del Milan.  La squadra, con tutto il mondo rossonero – dirigenti ovviamente inclusi, oltre alle Legends – si è spostata dal campo di San Siro ad un noto locale del centro.

Presenti, anche in questa circostanza, i tifosi della Curva Sud. Ieri i sostenitori del Diavolo hanno contestato pesantemente la proprietà così come la dirigenza oltre ovviamente i giocatori. Stasera il bis: la Curva, infatti, ha deciso di presenziare, ovviamente, all’esterno, ad una festa privata per far sentire la voce contro Gerry Cardinale e i suoi uomini.

I tifosi hanno dunque deciso di contestare la squadra, con cori generali, a seconda del calciatore. Davvero pochi i giocatori applauditi: a salvarsi sono stati Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Youssouf Fofana, Mike Maignan e Francesco Camarda.

Milan, cori di contestazione: da Theo Hernandez a Leao

Indifferenza per Pavlovic, Loftus-Cheek, Musah e Abraham. Stesso discorso per Paulo Fonseca, che non ha sentito i cori della tifoseria organizzata che ha alzato la voce con tutti gli altri, da Theo Hernandez a Davide Calabria, passando per Rafa Leao e Fikayo Tomori.

Niente contestazione per la dirigenza che ha raggiunto il locale da un’entrata secondaria. Zlatan Ibrahimovic aveva già raggiunto il posto qualche ora prima.