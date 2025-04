Si accende il Derby d’Italia: la Juve ha un vantaggio sull’Inter | CM.IT

Sfida sul mercato tra la società del presidente Marotta e il club bianconero: le due grandi rivali fanno sul serio in vista della prossima estate

Incroci ‘pericolosi’ tra le due grandi rivali Inter e Juventus. Se in campo al momento la differenza è marcata in favore dei campioni d’Italia, il club bianconero proverà ad accorciare il gap sul mercato per cercare di tornare a lottare per il vertice e quindi per lo scudetto in campionato.

La ‘Vecchia Signora’ ha incassato le rassicurazioni della proprietà, però il pass Champions resta fondamentale per muoversi con maggiore libertà e disponibilità economica in vista della prossima estate. Con l’Inter potrebbero così intrecciarsi le strade per diversi obiettivi, specialmente nel reparto offensivo. Tra cui, da tempi non sospetti, spicca certamente Jonathan David sull’agenda di Giuntoli e Ausilio.

L’attuale Dt della Juve seguiva il canadese fin dai tempi del Napoli, allo stesso modo l’uomo mercato dell’Inter da qualche anno a questa parte ha messo gli occhi sul forte attaccante classe 2000, che il prossimo 30 giugno si libererà a parametro zero dal Lille. Per David sarà fondamentale il progetto tecnico che le pretendenti gli metteranno sul tavolo, oltre ovviamente all’offerta economica tra ingaggio, commissioni agli agenti e bonus alla firma.

Inter contro Juventus: servono (almeno) 70 milioni per il colpo David

Di recente – come appurato da Calciomercato.it – sia l’Inter che la Juventus hanno avuto nuovi contatti con l’entourage di Jonathan David, che oltre alle due big di Serie A è nel mirino di Arsenal, Manchester United e West Ham in Premier League, senza dimenticare il Barcellona in Spagna.

Come dicevamo serviranno gli argomenti giusti a livello di ingaggio per spuntarla sull’agguerrita concorrenza e un pacchetto complessivo da circa 70 milioni di euro. Juve e Inter per il momento offrirebbero a David un quinquennale da 10 milioni lordi, che senza l’assist del Decreto crescita si tramuterebbe poco oltre i 5 milioni netti a stagione. Diverso invece sarebbe lo scenario sull’aspetto tecnico: alla Continassa il canadese sarebbe il punto di riferimento dell’attacco con l’addio di Vlahovic, mentre nel rooster offensivo di Inzaghi dovrebbe sgomitare con due pezzi da novanta del calibro di Thuram e Lautaro Martinez.

Insieme a David, inoltre, il Derby d’Italia tra Inter e Juventus potrebbe accendersi anche per Santiago Castro, gioiello del Bologna. In questo caso, per convincere il sodalizio felsineo a privarsi del baby attaccante albiceleste, serviranno dai 35 ai 40 milioni di euro.