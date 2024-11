L’agente a Milano, l’Inter risponde alla Juve: servono almeno 70 milioni | CM.IT

Il club campione d’Italia guarda già alla prossima estate: c’è un obiettivo sensibile nella lista di Marotta e Ausilio

L’Inter si avvicina agli ottavi di Champions League, con il nuovo successo europeo contro il Lipsia che lancia al secondo posto i nerazzurri nella prima fase della massima competizione continentale.

Sorride Simone Inzaghi, anche per il rinnovo di una preziosa pedina come Denzel Dumfries: dopo mesi di trattative, ecco la fumata bianca per il nuovo contratto dell’esterno olandese. Mercoledì pomeriggio è arrivata l’ufficialità per la firma fino al 2028, con l’ex PSV Eindhoven che era in scadenza il prossimo giugno. Ingaggio lievitato a 4 milioni netti più bonus per Dumfries, giocatore da sempre stimato da Inzaghi e che quindi si aggiunge ai prolungamenti degli altri big della rosa nerazzurra.

La dirigenza dei campioni d’Italia è sempre vigile sul mercato e dopo l’operazione rinnovi guarda anche a un possibile innesto in difesa per la finestra di gennaio, con l’opzione Bijol in prima linea anche se non sarà facile convincere l’Udinese a privarsi dello sloveno a stagione in corso. Marotta e Ausilio guardano però ancora più avanti e per l’estate l’obiettivo sensibile rimane Jonathan David per l’attacco.

Calciomercato Inter, pressing su David: sfida alla Juventus e i costi dell’affare

Il canadese è in scadenza con Lille e non rinnoverà il contratto in scadenza a fine campionato con la formazione di Ligue 1. L’Inter è da tempi non sospetti sulle tracce dell’attaccante e di recente ci sono stati nuovi contatti tra le parti.

Ultimo martedì sera, quando l’agente del giocatore ha incrociato al Meazza i dirigenti nerazzurri durante il match Lipsia. Mavromaras, procuratore di David, è stato ospite dell’Inter e ha assistito alla sfida di Champions League che ha visto vittoriosa la squadra di Inzaghi. Un blitz significativo quello del rappresentante del bomber canadese, con le parti che si riaggiorneranno prossimamente come appreso da Calciomercato.it. Lo stesso agente ieri era presente invece a Bologna per seguire dal vivo il proprio assistito nel match del Dall’Ara. La corsa a David rimane però complicata e piena di ostacoli, sia per la concorrenza che per la portata economica dell’affare. Nonostante l’affare a parametro zero, infatti, l’entourage del classe 2000 chiede un ingaggio da circa 6 milioni all’anno più bonus (oltre 11 milioni al lordo) per i prossimi cinque anni, senza tralasciare le commissioni sempre di moda per operazioni di questo tipo.

L’investimento complessivo supererebbe così i 70 milioni di euro e all’Inter servirebbe necessariamente un addio eccellente in avanti (Thuram?) per coprire i costi della trattativa. Un po’ come si verificherebbe alla Juventus per Vlahovic, con David primo nome nella lista dell’estimatore Giuntoli per rimpiazzare eventualmente il centravanti serbo. La partita per David è appena iniziata…