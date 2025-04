Ultimatum Chiesa: Serie A avvisata, testa a testa per il ritorno

Federico Chiesa nuovamente accostato a un ritorno in Serie A, scatta l’ultimatum che può decidere il futuro dell’attaccante

Rispetto a quanto avveniva fino ad alcuni anni fa, molti più giocatori italiani hanno tentato l’avventura in campionati esteri. Non per tutti, però, è stato facile confrontarsi con un calcio differente da quello conosciuto. Di sicuro, non è stato facile quest’anno, anzi, per Federico Chiesa, che sta vivendo una stagione a dir poco tormentata.

L’attaccante classe 1997, in chiusura dello scorso mercato estivo, ha lasciato la Juventus per accasarsi al Liverpool. Ma con i ‘Reds’, tra problemi di adattamento tecnico, tattico, psicologico e fisico, ha visto pochissimo il campo. Al momento, il suo tabellino aggregato parla di 11 presenze appena per un totale di 387 minuti, una vera e propria miseria. Nell’ultima apparizione in campo, nel finale della Carabao Cup, è andato anche in gol (il secondo stagionale), una rete inutile però per evitare al Liverpool la sconfitta contro il Newcastle.

Nonostante le difficoltà, la sua ferma intenzione sarebbe quella di rimanere al Liverpool a giocarsi le sue carte, come ribadito un po’ di tempo fa anche dal padre Enrico. Lo stesso Liverpool sarebbe disposto a dargli una chance. Ma, secondo ‘Caughtoffside’, i ‘Reds’ chiedono adesso a Chiesa di dimostrare di essere pronto a reggere la pressione fisica della Premier League. Il tecnico Slot lo metterà alla prova. Se gli esiti non dovessero corrispondere alle aspettative, in estate potrebbe maturare l’addio dopo una sola stagione.

Chiesa nel mirino della Serie A, riparte il derby tra Milan e Inter

Ed ecco dunque che il nome di Chiesa torna d’attualità e spendibile per un ritorno nel nostro campionato, dove gli estimatori di certo non gli mancano. La squadra più interessata appare il Milan, ma attenzione anche all’Inter.

I rumours degli ultimi giorni hanno accostato nuovamente Chiesa al Diavolo. Ma i nerazzurri potrebbero inserirsi nella corsa al giocatore, in un’ottica di operazioni di disturbo, ma anche provando a cogliere una delle classiche occasioni di mercato di cui Marotta è a dir poco maestro.