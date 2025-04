Inter, Inzaghi sotto accusa: allarme “zero titoli”

Le polemiche investono Inzaghi dopo i due punti lasciati dall’Inter a Parma: critiche pesanti al tecnico

Resta molto amaro in bocca in casa Inter dopo il pareggio con il Parma. I nerazzurri parevano aver indirizzato la sfida con i gialloblù con il doppio vantaggio nel primo tempo, svanito poi nella seconda parte di gara con i padroni di casa capaci di rimontare fino al 2-2, un risultato che può pesare nella corsa scudetto.

La sensazione netta è quella di due punti lasciati per strada, un’occasione fornita al Napoli per accorciare a -1 se gli azzurri dovessero riuscire, domani, a battere il Bologna. L’Inter ha fornito una prestazione, nella ripresa, decisamente non all’altezza della sua fama. Nel mirino, la gestione dello squalificato Inzaghi, con scelte che non hanno convinto e che scatenano le critiche.

Inter, i social contro Inzaghi: “Continua a sbagliare tutto”

Il fronte dei supporters nerazzurri sul web si compone di diversi attacchi all’allenatore, cui si imputa una serie di errori che potrebbero costare cari anche in prospettiva.

C’è chi ritiene che alcuni dei giocatori schierati dall’inizio non rappresentassero la scelta più idonea, altri sostengono che i cambi abbiano snaturato troppo la squadra incidendo nella rimonta subita. Argomentazioni differenti con un minimo comune denominatore: gravi errori da parte di Inzaghi, che potrebbero mettere a rischio il finale di stagione e la corsa agli obiettivi dichiarati del club.

Il fenomeno in panchina, ha fatto turnover col Milan per finire la partita più importante della stagione con nonno Darmian (90 minuti)-Correa-Frattesi-Bisseck-Zalewski-mummia armena Giusto perdere lo scudetto #inzaghi #inter #ParmaInter — InterFanatic (@FanaticInter) April 5, 2025

Mi spiace ma #Inzaghi ha sbagliato tutto: dalla formazione ai cambi.

BASTA mettere in campo titolari che non hanno i 90’ nelle gambe. Li metti l’ultima mezz’ora se serve, soprattutto se poi in campo sei costretto SEMPRE a giocare gli ultimi 30 Continua 👇#parmainter #inter — MexCheFaCose (@MexCheFaCose) April 5, 2025

Nel calcio puoi vincere e perdere, ci sta è la base dello sport, ma perdere cosi fa incazzare. Perdere non per meriti altrui ma perchè dopo 4 anni ancora non hai imparato a leggere i momenti e le partite. #inter #inzaghi — Bomber Twitt (@bombertwittt) April 5, 2025

Riuscire a dire una buona volta che #Inzaghi sbaglia spesso sui cambi a tavolino senza pensare a andamento gara farebbe bene all’Inter. Invece di trovare sempre scuse patetiche. Oggi persino #Gazzetta sembra essersene accorta. — Daniel Hazan (@danielhazan) April 6, 2025

#ParmaInter se #inzaghi pensa di vincere queste partite schierando #Asllani e #bisseck dal primo minuto, allora ha sbagliato campionato.

A volte non bastano nemmeno tutti i titolarissimi — carlog (@graziolicarlo) April 6, 2025

Il cambio #Calhanoglu per Frattesi è un errore di lettura che uno come #Inzaghi non può e non deve fare. Sul 2-1 e contro un Parma all’arrembaggio ti serve un palleggiatore che sappia tenere palla, gestire e abbassare i ritmi e non uno che crea squilibrio tattico#ParmaInter — Sandro Caramazza (@SandroCarama) April 5, 2025

Grazie dei 0 titoli di quest’anno .

Tutta colpa di #Inzaghi — AlInter (@AlInter07) April 5, 2025

La carrellata di polemiche su ‘X’ è piuttosto impietosa per il tecnico nerazzurro, gli impegni si susseguono e i margini di errore si riducono. Servirà un’Inter diversa nelle prossime partite, per puntare a grandi traguardi.