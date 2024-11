Finalmente UFFICIALE: Dumfries rinnova il contratto con l’Inter, i dettagli

L’olandese è arrivato in nerazzurro nell’estate 2021, per sostituire un certo Hakimi. Il suo accordo scadeva a giugno prossimo

Mancava di fatto solo l’ufficialità, arrivata in questi istanti. Denzel Dumfries ha rinnovato il contratto con l’Inter che scadeva al termine della stagione in corso.

Il terzino olandese ha prolungato per altri tre anni, ossia fino a giugno 2028. Col nuovo accordo. di cui vi aveva già parlato nel dettaglio Calciomercato.it, quasi raddoppia l’ingaggio, da 2,5 a circa 4 milioni di euro netti l’anno. Non dovrebbe esserci alcuna clausola risolutiva.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Denzel Dumfries: l’esterno classe 1996 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028”

L’annuncio dell’Inter arriva nemmeno 24 ore dopo la vittoria col Lipsia al ‘Meazza’ che ha proiettato la squadra di Inzaghi, almeno momentaneamente, in vetta alla classifica del girone unico di Champions League. E contro i tedeschi uno dei migliori, errore a porta spalancata a parte, è stato proprio il numero 2, schierato titolare sull’out di destro dopo che era partito dalla panchina sabato scorso al ‘Bentegodi’ contro il Verona. Si è trattata della sua 15esima presenza in stagione, fin qui collezionata da 2 gol e 1 assist.

Dumfries l’erede di Hakimi: in estate voleva lasciare l’Inter per trasferirsi in Premier

Dumfries è sbarcato ad Appiano nell’estate 2021, per raccogliere la pesante eredità di Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint-Germain per oltre 60 milioni poco dopo la conquista del diciannovesimo Scudetto. Fu strappato al PSV per 12 milioni più 3 di bonus, al termine di un ottimo Europeo.

In tre anni e mezzo, il classe ’97 di Rotterdam ha disputato 147 partite per complessivi 9.109′: 13 i gol, 21 gli assist realizzati. L’estate scorsa sarebbe voluto andar via, un po’ per ritrovare un ruolo da protagonista – che all’Inter ha solo a fasi alterne – e un po’ per guadagnare più dei 4 milioni (la richiesta iniziale era sui 5) che gli garantirà ora il club di Oaktree. Dumfries ambiva a trasferirsi in Premier League, soltanto che nessuna big inglese si è mossa in maniera concreta per lui. Nemmeno il Manchester United, col quale ci furono però dei contatti.