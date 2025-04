Barella al posto di Reijnders: affare epocale in Serie A

Potrebbe andare in porto nel prossimo calciomercato estivo e per una cifra da capogiro. Ecco tutti i dettagli

Barella e Reijnders sono due dei centrocampisti più importanti della nostra Serie A. Nonché tra i più forti in circolazione a livello internazionale.

Il giocatore dell’Inter ha imparato a far tutto. Quando è approdato a Milano dal Cagliari era ancora una mezz’ala grezza priva di una grande proprietà di palleggio. Oggi invece è un interno completo, che a corsa e sostanza mescola sempre tantissima qualità. Intrinseca nei piedi dell’olandese del Milan, un giocatore sopraffino emblema, nel suo piccolo, del calcio totale nato in Olanda.

Non è un caso allora che i due siano finiti nel mirino di una delle grandi potenze del calcio europeo, guidata da quello che per molti è considerato il miglior allenatore di calcio del pianeta.Parliamo del Manchester City e di Pep Guardiola.

Barella e Reijnders sulla lista del Manchester City per il post De Bruyne

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, l’allenatore catalano guarda anche al campionato di Serie A per l’eredità di uno dei simboli del suo ciclo di successi giunto ormai alla conclusione: Kevin De Bruyne, il quale ha appena annunciato che andrà via al termine della stagione non rinnovando il contratto che scade proprio il prossimo 30 giugno.

Il 33enne belga ha caratterizzato un’epoca, quella straordinariamente vincente e spettacolare del City targato Guardiola. Andrà via dopo dieci anni, oltre 400 partite e 18 titoli, tra cui la Champions League battendo in finale proprio l’Inter nel 2023.

Va detto che Barella è da tempo nei radar del catalano e quindi dei ‘Citizens’, ma che ovviamente per strapparlo ai nerazzurri dovrebbe essere presentata un’offerta irrifiutabile, davvero da capogiro. Reijnders possiamo considerarlo invece una sorta di new entry, è fresco di rinnovo fino al 2030 per cui anche per il suo cartellino occorrerebbe una proposta choc.

Secondo fichajes.com’, l’interista e il milanista sarebbero due dei cinque nomi presenti sulla lista di Guardiola per il post De Bruyne. Gli altri tre sarebbero Xavi Simons del Lipsia, Florian Wirtz del Bayer Leverkusen e Fermin Lopez del Barcellona. Insomma ancora una volta il catalano cascherà in piedi, sanzione Premier permettendo…