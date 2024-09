Via libera per Dumfries: ma non è finita qui dopo il rinnovo | CM.IT

Ai titoli di coda la lunga telenovela sul rinnovo di Denzel Dumfries con l’Inter: l’olandese pronto a firmare il nuovo contratto con il club campione d’Italia

Nessuna sorpresa in casa Inter: Denzel Dumfries presto firmerà il rinnovo di contratto con l’Inter, in scadenza attualmente il prossimo 30 giugno.

Il club campione d’Italia e l’entourage del nazionale olandese avevano già trovato una bozza d’intesa nelle scorse settimane, mentre nelle ultime ore sono stati sistemati gli ultimi dettagli in merito al nuovo accordo. Dumfries – come raccolto da Calciomercato.it – si legherà all’Inter per altre due stagioni, con opzione per un ulteriore anno fino al 2028. Corposo ritocco anche dell’ingaggio per l’ex PSV Eindhoven che passa da 2,5 a 4 milioni di euro netti, sulla falsariga dello stipendio di Dimarco che aveva prolungato nell’ottobre 2023 il proprio contratto con i nerazzurri. L’assist prezioso per Oaktree e il presidente Marotta arriva dal Decreto crescita, considerando che Dumfries continuerà a usufruirne pesando al lordo poco meno di 5,5 milioni lordi a stagione nelle casse dell’Inter.

Calciomercato Inter, occhio alle sorprese per Dumfries: sempre vivo l’interesse della Premier League

Dumfries, nonostante in questo inizio di stagione sia stato scavalcato da Darmian nelle gerarchie di Simone Inzaghi, rimane un tassello importante nello scacchiere dei campioni d’Italia. L’allenatore piacentino, al pari della dirigenza, stimano l’esterno olandese anche se il rinnovo contrattuale non lo mette al sicuro di fronte a una possibile cessione nel prossimo mercato estivo.

L’Inter ovviamente ha voluto cautelarsi (evitando un nuovo caso Skriniar) visto il rischio concreto di perdere il giocatore a parametro zero tra meno di un anno e non resterebbe indifferente di fronte a offerte allettanti provenienti dall’estero. Nessuno in casa Inter può considerarsi incedibile, con la proprietà americana e Marotta che eventualmente prenderebbero in considerazione offerte non inferiori ai 30 milioni di euro, facendo registrare inoltre una significativa plusvalenza a bilancio. I dirigenti di Viale della Liberazione, in questo scenario, non hanno aperto all’inserimento della clausola rescissoria nel nuovo contratto dell’olandese, che conta sempre diversi estimatori in Premier League. Dumfries nella stagione in corso ha collezionato finora 4 presenze e un gol all’attivo che ha salvato i nerazzurri sul campo del Monza.

Dopo Asllani quindi toccherà al nazionale orange mettere nero su bianco con l’Inter, mentre nel reparto difensivo solo uno tra Acerbi e de Vrij resterà a Milano visto che entrambi sono in scadenza la prossima estate. L’intenzione infatti della dirigenza campione d’Italia sul mercato è quella di dare una ‘rinfrescata’ con un profilo più giovane, sacrificando uno dei due senatori della difesa di Inzaghi.