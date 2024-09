Accordo da 22 milioni: lascia l’Inter a una condizione | CM.IT

Trattativa in dirittura d’arrivo in casa Inter per il nuovo contratto: questo però non allontana definitivamente un possibile addio la prossima estate

Il menù che attende l’Inter dopo la frenata di Monza non è niente male: domani il Manchester City in Champions, domenica sera invece il derby contro il Milan.

Simone Inzaghi ha strigliato i suoi a ritornare subito sul pezzo perché non c’è tempo per recriminare per i punti persi in campionato all’U-Power Stadium. Servirà l’Inter migliore a Manchester di fronte alla corazzata di Guardiola e preparasi al meglio così anche a livello psicologico per il primo scoglio del campionato, ovvero la stracittadina del Meazza al cospetto dei cugini del ‘Diavolo’. Intanto il lavoro dietro la scrivania della dirigenza campione d’Italia non si ferma, con il rinnovo ufficializzato lunedì un po’ a sorpresa fino al 2028 di Asllani. L’albanese non ha convinto contro il Monza al posto dell’insostituibile Calhanoglu, con l’Inter però che per il momento continua ad avere fiducia sul centrocampista albanese.

Calciomercato Inter, il rinnovo non basta a Dumfries: Marotta valuterà le offerte la prossima estate

A stretto giro di posta è atteso anche il prolungamento di Denzel Dumfries, decisivo nella trasferta in Brianza con la zampata nel finale che ha salvato il risultato per gli uomini di Inzaghi.

La lunga telenovela sul rinnovo dell’olandese è arrivata ai titoli di coda, con le parti che devono incastrare gli ultimi dettagli (senza clausola rescissoria) prima della fumata bianca come appreso da Calciomercato.it. Dumfries così firmerà un nuovo contratto fino al 2027 con opzione per un altro anno, con ritocco dell’ingaggio che salirà a 4 milioni di euro netti. L’ex PSV Eindhoven potrà contare ancora sul Decreto crescita, aiuto prezioso per le casse nerazzurre visto che la cifra al lordo non supererà i 5,5 milioni e avrà in questo modo un impatto economico minore a bilancio. Scongiurato quindi lo ‘spauracchio’ di un addio a parametro zero come Skriniar, anche se non è da escludere comunque una partenza del giocatore la prossima estate malgrado la stima di Inzaghi.

Gli intoccabili sono pochissimi all’Inter, con la dirigenza di Viale della Liberazione che si siederebbe a trattare se sul tavolo dovessero arrivare delle offerte intorno ai 30 milioni di euro. Dumfries ha diversi estimatori soprattutto in Premier League, anche se finora ha dato sempre la sua priorità alla permanenza a Milano.