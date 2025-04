La ‘soffiata’ di Allegri scuote la Serie A: “Allenerà questa squadra, ne è convinto”

La rivelazione in diretta riapre il tormentone sul futuro del tecnico livornese: ecco cosa ha confessato l’ex allenatore della Juve. Clamorosa presa di posizione

Tra i tanti temi che stanno continuando a calamitare l’attenzione mediatica, quello riguardante il futuro di Massimiliano Allegri rappresenta sicuramente uno dei tormentoni che si stanno trascinando ormai da diverso tempo. Dopo l’addio burrascoso alla Juventus, il tecnico livornese è pronto a rimettersi in gioco e trovare un contesto in grado di valorizzarlo a tutti gli effetti.

In un mosaico pronto ad essere completato con il prosieguo delle settimane, non sono poche le big di Serie A che potrebbero entrare nell’ordine di idee di affidare la propria panchina ad un allenatore dall’esperienza e dal pedigree vincente come quello di Allegri. Accostato in tempi e in modi diversi alla Roma, l’ex tecnico della Juventus potrebbe rappresentare un profilo intrigante in ottica Napoli qualora Conte dovesse effettivamente entrare nell’ordine di idee di fare le valigie, ma non solo. Come vi abbiamo riferito in tempi non sospetti, è il Milan uno dei club più attivi su Allegri in un ventaglio di nomi, però, che sarà chiaramente condizionato dall’evolvere della situazione riguardante il nuovo DS. Traccia – quest’ultima – ‘battuta’ con una certa insistenza anche da Fabio Ravezzani.

Allegri al Milan, la chiosa di Ravezzani: “Una fonte attendibile mi ha detto che sarà lui l’allenatore”

A QSVS nel corso della trasmissione in onda su TeleLombardia, Ravezzani ha infatti passato in rassegna il futuro di Allegri rivelando una confessione a lui fatta una fonte ben informata sull’allenatore. In sostanza, la persona in questione ha confessato a Ravezzani di aver parlato direttamente con Allegri che gli avrebbe annunciato un ritorno ormai imminente in Serie A, destinazione Milan. Di seguito le parole di Ravezzani sull’argomento:

“Allegri – secondo una fonte molto affidabile – si dice convinto che l’anno prossimo allenerà il Milan. Diciamo che Allegri parlando con una persona terza – poi magari lo voleva prendere per i fondelli – comunque tra un ‘Come va?’ e un ‘Come sta?’, ha rivelato: ‘L’anno prossimo allenerò il Milan“. Una rivelazione forte, netta e decisa che, come prevedibile, non è affatto passata inosservata sui social dove non pochi tifosi rossoneri battezzerebbero molto volentieri l’eventuale Allegri back. Del resto il futuro di Conceicao è ormai segnato; ragion per cui resta ‘soltanto’ da capire chi raccoglierà l’eredità del tecnico portoghese. Mai sopita, stando così le cose, la candidatura di Allegri in chiave Milan è dunque destinata a prendersi nuovamente la scelta in modo sempre più dirompente. Staremo a vedere cosa succederà.