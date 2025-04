Allegri conteso, tra Milan e Roma spunta il terzo incomodo

Il futuro dell’allenatore ancora da decidere: tre squadre ci pensano, c’è una sorpresa tra le pretendenti del tecnico

A volte ritornano e sono ritorni che fanno rumore. Massimiliano Allegri è da un anno senza la Serie A, ma ora ha voglia di tornare e farlo dalla porta principale.

Il tecnico toscano è fermo dallo scorso maggio quando, dopo la vittoria in coppa Italia, la Juventus decise di esonerarlo in seguito a quanto accaduto al termine della partita. Ora però la pausa inizia a stargli stretta ed allora è già partita la caccia alla destinazione più adatta. Non l’Arabia Saudita perché, come raccontato da Calciomercato.it, Allegri ha respinto un’offerta milionaria dalla Saudi Pro League, desideroso di rientrare con un club della Serie A italiana.

Milan e Inter le chiamate che attenderebbe l’allenatore livornese, anche se di pretendenti ce ne sono diverse e il tecnico non ha chiuso la porta a nessuna di queste. Del futuro di Allegri se n’è parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’ su Youtube con Maurizio Russo e Daniele Trecca che hanno fatto il punto sulle possibili destinazioni.

Allegri tra Roma e Milan: Napoli terzo incomodo

Milan e Roma sono due delle pretendenti di Allegri: da settimane il nome dell’allenatore è accostato a giallorossi e rossoneri, entrambi club alla ricerca di tecnici per la prossima stagione.

In entrambi i casi non c’è solo Allegri: Paratici, ad esempio, vorrebbe Conte (nel mirino anche della Juventus) per la panchina. Per i capitolini, invece, Allegri è uno dei nomi più probabili, non in pole ma comunque tra le prime due file parlando in termini automobilistici. Occhio però alla pista Napoli: se Conte dovesse andare via, il nome di Allegri è uno di quelli che è sempre piaciuto ad Aurelio De Laurentiis e già in passato il patron dei partenopei provò a portarlo in azzurro, incassando però il no del tecnico.

Ora le cose sarebbero cambiate e Allegri non avrebbe problemi a dire sì al Napoli (così come alla Roma). Infine, occhio anche alla suggestione Inter: dovesse – cosa al momento poco probabile – andare via Inzaghi, il tecnico toscano sarebbe uno dei nomi a cui Marotta penserebbe per la panchina.