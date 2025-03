Milan, tra Allegri e Conte la pista romantica Ancelotti: con una richiesta | ESCLUSIVO

L’ex allenatore della Juventus e l’attuale tecnico del Napoli in prima fila se Paratici sarà il nuovo direttore sportivo. Ma se lascia il Real Madrid, attenzione al clamoroso ritorno di Carletto

C’è una stagione (negativa) da provare a finire nel migliore dei modi per il Milan. Mai in lotta per lo scudetto e eliminata prematuramente dalla Champions League, la squadra rossonera proverà a vincere la Coppa Italia e a rimontare in classifica nella corsa al quarto posto. Due traguardi che, anche se raggiunti, difficilmente consentiranno a Sergio Conceicao di tenersi la panchina.

Il Milan si appresta a vivere una nuova rivoluzione in estate, che partirà con l’annuncio del nuovo direttore sportivo. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il favorito per quel ruolo è Fabio Paratici, che come primo compito avrà quello di scegliere un nuovo allenatore insieme a Furlani e Cardinale. L’idea è quella di cambiare strategia e puntare su un tecnico italiano: i primi due nomi che vengono in mente sono quelli di Antonio Conte e di Massimiliano Allegri. Paratici ha già lavorato con il salentino sia alla Juventus che al Tottenham, ma ci sono diversi ostacoli da superare: dal contratto in essere con il Napoli, alla concorrenza della Vecchia Signora fino alla necessità di fare molte operazioni sul mercato, con qualche primadonna come Theo Hernandez e Leao a rischio taglio. Non ci sarebbero impedimenti, invece, per il livornese, attualmente senza panchina. Con lui la rosa verrebbe solo ritoccata, magari provando a regalargli qualche pupillo come Rabiot. Sullo sfondo, come appreso da Calciomercato.it, anche una pista romantica: il ritorno di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Milan, Ancelotti in panchina e Osimhen in attacco: affari molto difficili

Dopo l’umiliante sconfitta 4-1 nella gara di qualificazione ai Mondiali contro gli acerrimi rivali dell’Argentina, in Brasile si è tornati a parlare della possibilità di ingaggiare Ancelotti come nuovo commissario tecnico della Seleçao.

L’avventura del tecnico di Reggiolo alla guida del Real Madrid potrebbe interrompersi al termine di questa stagione. In tal caso, la dirigenza del Milan è pronta ad avanzare la sua proposta per riportarlo in rossonero ed aprire un nuovo canale di mercato con i blancos, a partire dalla permanenza di Alex Jimenez in rossonero. Sempre secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, tra le richieste che farebbe Ancelotti ci sarebbe quella di un grande centravanti per la Serie A, come Victor Osimhen. Tuttavia, considerati i costi del cartellino per acquistarlo dal Napoli e, soprattutto, l’alto ingaggio dell’attaccante nigeriano, l’affare appare praticamente impossibile.