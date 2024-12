Agente Theo Hernandez a Casa Milan: “La volontà è quella di rimanere” | CM.IT – Calciomercato.it

Le dichiarazioni del procuratore del terzino francese, oggi a Milano per incontrare la dirigenza rossonera in via Aldo Rossi

L’agente di Theo Hernandez, Manuel García Quilón, a Casa Milan. Il procuratore del terzino francese – intercettato da Calciomercato.it – ha fatto il punto della situazione dopo aver incontrato la dirigenza nella sede di via Aldo Rossi.

“Rispettiamo la decisione del mister, è successo lo stesso con Leao. Possiamo ripeterlo all’infinito, la volontà del giocatore è quella di rimanere e rinnovare”.

Agente Theo Hernandez a Casa Milan: le dichiarazioni di Quilon

Non può certo essere un caso se il procuratore di Theo Hernandez sia sbarcato a Milano proprio dopo la panchina ‘punitiva’ di Paulo Fonseca:

“Non è una decisione che compete al giocatore – afferma Quilon – Abbiamo il msassimo rispetto della decisione del mister. Theo ha il massimo rispetto dei compagni e i compagni lo rispettano. Anche Leao è andato in panchina quest’anno”.

Per quanto riguarda il discorso rinnovo Quilon ha invece affermato: “E’ stata una riunione su temi fiscali, sulla situazione fiscale tra Spagna e Italia. Del rinnovo ne parleremo quando sarà il momento. Theo vuole rimanere al Milan? La realtà non è cambiata e la verità l’ha sempre dimostrata, non si può cambiare. La volontà nostra è chiara ed è quella di rimanere”. Ricordiamo che Theo Hernandez ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno e mezzo, il 30 giugno 2026. Un accordo tra le parti potrebbe essere raggiunto a circa 7 milioni di euro netti a stagione.