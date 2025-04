Gol, gioie e dolori: Lautaro Martinez tiene in ansia i tifosi

Le ultime sull’attaccante argentino, protagonista del match di Champions League tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Bayern Monaco

Tanta sofferenza, ma poi il gol di Lautaro Martinez. Un grande gol, con cui l’Inter, dopo aver rischiato di andare più volte sotto, è passata in vantaggio contro il Bayern Monaco, nell’andata dei Quarti di finale di Champions League

L’azione è stata davvero spettacolare, con gli uomini di Simone Inzaghi che hanno fraseggiato alla perfezione: così Carlos Augusto ha messo in mezzo il pallone con i giri giusti, intercettato da Marcus Thuram, che con un colpo di tacco ha servito Lautaro Martinez, che ha fatto impazzire tutto il polo nerazzurro.

L’argentino ha così segnato il suo settimo gol in questa Champions League. Numeri importanti, dunque, per il capitano, che però sta tenendo in apprensione i tantissimi sostenitori dell’Inter, che stanno seguendo la partita.

Bayern Monaco-Inter, problemi per Lautaro

Non è certo passato inosservato, infatti, come Lautaro Martinez si sia toccato spesso la coscia destra. Qualche problema muscolare sembra, dunque, esserci, ma nulla di così importante da impedirgli di segnare e di restare in campo.

Al termine della partita Simone Inzaghi farà certamente chiarezza sulle condizioni del suo bomber in vista delle prossime partite.

I nerazzurri, d’altronde, non si fermeranno e sabato saranno chiamati ad ospitare il Cagliari a San Siro alle ore 18.00, poi il ritorno di Champions League contro i tedeschi, ovviamente in casa, mercoledì alle 21.00. Ma il calendario è davvero fitto per l’Inter, che faticherà a far turnover, considerando che domenica 20 aprile, ci sarà un Bologna davvero temibile, prima del derby di ritorno di Coppa Italia. Tantissime partite, molte impegnative in cui servirà il miglior Lautaro Martinez per poter vincere