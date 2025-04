Bufera Bayern-Inter all’intervallo: “Visto da tutti allo stadio e in tv”

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo del match di Champions League tra i tedeschi e i nerazzurri di Simone Inzaghi

Non è piaciuto per nulla l’approccio alla gara del calciatore nerazzurro. Il giocatore di Simone Inzaghi ha faticato a rendersi pericoloso nel match in Germania, valevole per l’andata dei Quarti di finale di Champions League, tra l’Inter e il Bayern Monaco.

Un po’ a sorpresa, così, ad essere criticato dopo un inizio davvero anonimo e più che complicato è stato Marcus Thuram, finito nel mirino dei social.

Thuram criticato durante Bayern Monaco-Inter

thuram da quando ha detto di essere tra i dieci più forti al mondo ha dimostrato esattamente il perché ha detto una gran cavolata — rita; ⭐⭐ (@_fentyphonix) April 8, 2025

Thuram è un grandissimo calo da quando ha avuto male alla caviglia. Non è tornato ai suoi livelli anche perché è cotto. — Andrea Oliani (@AOliani2) April 8, 2025

Thuram sempre più imbarazzante — ⭐️⭐️ trasmissioni di giurisprudenza sull’Inter (@MissFinesse4) April 8, 2025

Ormai è diventato irritante — Fabio (@fc18484) April 8, 2025

Thuram è da vendere a fine anno — Big Smoke 🛸 (@SmokeAsceso) April 8, 2025

#BayernInter

Thuram nullo fuori partita — sergio colella (@aridettoquesto) April 8, 2025

Mamma mia Thuram è imbarazzante da guardare #BayernInter — Lady_Stimia 🍷 (@Queen_Mary_Na) April 8, 2025

Thuram non ce la fa… Lo vedono tutti allo stadio e in tv, tranne Inzaghi #BayernInter — ok ko (@okko984) April 8, 2025

Questi tweet appena letti sono solo alcuni dei commenti dei tifosi dell’Inter nei confronti del loro attaccante. Tutti critici, tutti lo vorrebbero fuori e poi c’è chi ne chiede addirittura la cessione.

Al 38esimo però Thuram è risultato decisivo nel gol che ha portato i nerazzurri in vantaggio: è suo, infatti l’assist per la rete di Lautaro Martinez.