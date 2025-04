UFFICIALE, si è già operato: obiettivo tornare per il derby Inter-Milan

Brutte notizie per i rossoneri di Sergio Conceicao che perdono il titolare, che oggi si è operato a Milano. Ecco cosa è successo

Lo stop è arrivato in allenamento. Piove davvero sul bagnato in casa Milan. Sergio Conceicao ha, infatti, perso per infortunio un titolarissimo.

A fermarsi oggi è stato Kyle Walker, che come si può leggere sul sito ufficiale del club, si è procurato una frattura del gomito destro”.

“Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero – prosegue il comunicato -, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell’olecrano. L’operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione”. Nei prossimi giorni conosceremo nel dettaglio i tempi di recupero del calciatore e se potrà esserci per la sfida di Coppa Italia, contro l’Inter, in programma fra 15 giorni esatti.

Milan, le alternative a Walker: il punto della situazione

Di certo sarà out venerdì prossimo contro l’Udinese, per la 32esima giornata di Serie A, e in quella circostanza, Sergio Conceicao è pronto ad affidarsi ad Alex Jimenez.

Difficile pensare che lo spagnolo torni ancora a giocare nel Milan Futuro di Massimo Oddo, viste le difficoltà sugli esterni del Diavolo. Non manca molto, però, al ritorno tra i convocati di Emerson Royal, out dal mese di gennaio. Chi, invece, è tornato a disposizione da qualche settimane è Alessandro Florenzi. L’esperto calciatore non ha però ancora avuto modo di scendere in campo. Chissà che l’assenza di Walker non gli dia l’occasione di farlo.

Per il ruolo di terzino destro, le alternative, comunque, non mancano: oltre agli elementi già citati, possono giocare sulla fascia all’occorrenza anche Filippo Terracciano e Yunus Musah, oltre che Fikayo Tomori.