Milan, il terzino è un rebus: da Hernandez a Jimenez e Walker, la situazione | CM.IT

Il punto sugli esterni bassi della squadra rossonera: ecco la situazione al 24 marzo, ad un paio di mesi dalla conclusione della stagione

Chi saranno i terzini del Milan della prossima stagione? Se ne parla davvero poco, ma ad oggi è davvero difficile saper rispondere con certezza a questa domanda.

E’ evidente che le attenzioni principali sono rivolte su Theo Hernandez e un futuro sempre più lontano dal Diavolo. Il francese non ha ancora smesso di sperare di restare in rossonero, ma in questo momento ogni tipo di trattativa è bloccata. Senza un rinnovo, l’addio sarebbe inevitabile: servirebbe, però, un’offerta concreta da parte di un top team. Il rischio alla fine, dunque, è che Theo Hernandez resti anche senza prolungamento.

In caso di partenza, il profilo individuato per sostituirlo è quello di Maxim De Cuyper, fatto seguire più volte negli ultimi mesi. Sulla sinistra, la certezza, oggi, è rappresentata da Davide Bartesaghi, che si legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2030. Sarà valutato in estate dall’allenatore che siederà in panchina e poi si deciderà se tenerlo in rosa o se mandarlo via in prestito. Il giovanissimo italiano può diventare un’alternativa per un Milan che gioca a tre, sapendo interpretare il ruolo di braccetto.

Tra i giovani, quello che ha rubato più la scena è però Alex Jimenez, impiegato un po’ ovunque: a destra, a sinistra, basso o alto, ma anche il suo futuro è un’incognita. Il Milan vuole ridiscutere i termini dell’accordo con il Real Madrid, che può riprendersi il calciatore già a giugno per 9 milioni di euro (12 milioni nel 2026), ma servono certezze.

Milan, tra addii e conferme: il punto su Emerson, Florenzi e Walker

Certezze che al momento non può dare Alessandro Florenzi. Dopo il rientro in gruppo, è stato convocato sia contro il Lecce e il Como: sarà certamente un caso, ma il Milan ha vinto in entrambe le circostanze.

La sua presenza all’interno dello spogliatoio è importante e un suo rinnovo, un po’ a sorpresa, non è da escludere. Se dovesse dare garanzie a livello fisico, un ulteriore anno in rossonero con uno stipendio molto più basso (oggi percepisce sui 3 milioni di euro) potrebbe diventare una soluzione da percorrere.

Sulla destra, però, dopo l’addio di Davide Calabria, il nuovo proprietario è diventato Kyle Walker, che il Milan è pronto a riscattare per cinque milioni dal Manchester City. Si ripartirà dall’inglese e non da Emerson Royal, che a giugno verrà ceduto: la Turchia o la Premier League nel suo futuro. E’ destinato a salutare – in prestito o all’interno di uno scambio – anche Filippo Terracciano, che con Sergio Conceicao, però, è visto più come centrocampista.