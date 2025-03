Bartesaghi per il Barcellona: intanto rinnovo chiuso con il Milan | CM.IT

Accordo raggiunto tra il club rossonero e l’agente del terzino classe 2005, nonostante il poco spazio molto apprezzato a livello internazionale

Fatica a trovare spazio nel Milan, eppure Davide Bartesaghi è molto apprezzato a livello internazionale. Sia da addetti ai lavori che da ex calciatori, come Bojan Krkic che a ‘Què t’hi Jugues!’, programma di ‘Cadena Ser’, ha fatto anche il nome del giovane terzino rossonero tra i rinforzi ideali per il Barcellona che verrà: “Lo prenderei a occhi chiusi”.

Barça a parte, come raccolto da Calciomercato.it il classe 2005 è seguito da club europei importanti, come Arsenal e Bayer Leverkusen. In Premier è apprezzato dall’Everton. Il Milan, tuttavia, non intende adesso perderne il controllo.

Il Milan respinge le pretendenti: Bartesaghi rinnova fino al 2030

Stando a quanto appreso ulteriormente da CM.IT, è tutto fatto per il rinnovo del suo contratto fino a giugno 2030 del contratto in scadenza fra un anno. Il suo agente Nick Arcuri ha già trovato l’intesa con il club rossonero, ora si attende solo la firma.

Bartesaghi ideale anche in una difesa a 3

Quest’anno Bartesaghi ha collezionato solo 3 presenze con Maignan e compagni (contro Lecce e Parma), mentre nel complesso sono 12 le partite disputate con la maglia della prima squadra, per un totale di 188′. Non sta giocando a certo a suo favore il caos tecnico che ha fin qui regnato a Milanello, con il ragazzo dirottato nel Milan Futuro, terz’ultimo nel girone B di Serie C.

Probabilmente avrebbe meritato maggiore considerazione, visto anche il rendimento scadente di Theo Hernandez. Tuttavia in prospettiva potrebbe però trovarne più spazio, eventualmente anche come braccetto di sinistra in caso di passaggio alla difesa a 3. Voluto il riferimento al possibile ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Il livornese è il prescelto di chi comanda davvero in società, Giorgio Furlani.