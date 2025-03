Allegri o Conte per il Milan, Furlani anticipa il Ds

Le ultime sul futuro della panchina del club rossonero. Ecco cosa può accadere in casa del Diavolo: il punto della situazione

Il Milan si appresta a cambiare volto. Giorgio Furlani è volato a Dubai e ha intensificato i contatti per il nuovo Direttore sportivo.

Come scritto su Calciomercato.it, è Fabio Paratici il prescelto da parte dell’Amministratore delegato e i prossimi giorni potrebbero essere già quelli della quadratura del cerchio, con Tony D’Amico e Igli Tare sempre più staccati. Poi, una volta arrivato l’annuncio ufficiale, inevitabilmente si passerà all’allenatore.

Sergio Conceicao è destinato all’addio al termine della stagione, salvo clamorosi miracoli, ai quali fatica a credere lo stesso portoghese. Servirebbe la qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia, per riaprire uno spiraglio. Oggi, però, tutto lascia pensare che l’idea del Milan sia quella di ripartire da una guida che conosca la Serie A e le dinamiche del calcio italiano.

Milan, la scelta del nuovo allenatore

Il profilo più chiacchierato, in questi giorni, è senza ombra di dubbio Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, che non vede l’ora di tornare alla guida di una squadra del massimo campionato nostrano, è il preferito di Giorgio Furlani. Ma in queste ore tutti si stanno chiedendo come l’ex Juventus si sposerebbe nuovamente con Fabio Paratici.

I due, d’altronde, in passato, hanno avuto visioni diverse. Gli screzi, però, sono stati ormai messi da parte e sarebbero pronti a lavorare insieme. Nelle prossime settimane capiremo se questo scenario si realizzerà per davvero, anche se per Paratici l’ideale sarebbe Antonio Conte. Un profilo che chiaramente piace a tutti, anche a Furlani, ma arrivare al leccese, sotto contratto con il Napoli e concentrato sulla lotta Scudetto, è certamente più difficile rispetto ad Allegri. Ecco perché il livornese, inevitabilmente, è in primissima fila.

Sullo sfondo restano altri allenatori apprezzati: da Roberto De Zerbi, che sta confermando le sue qualità al Marsiglia, a Vincenzo Italiano, protagonista sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri, contattato in passato, accetterebbe ancora la panchina del Milan? Difficile da dire, ma nel calderone dei nomi va tenuto così come Cesc Fabregas, che però ha pochissima esperienza e la situazione attuale sconsiglia di puntare su di lui.