Doppia tegola Juventus, Bremer e Gonzalez ko: è allarme

Brutto infortunio per Bremer nei primi minuti di Lipsia-Juventus: il difensore costretto ad uscire per un problema al ginocchio sinistro

Peggio non poteva iniziare Lipsia-Juventus per i bianconeri. La squadra di Thiago Motta ha perso dopo pochissimi minuti il capitano Bremer, sostituito da Gatti.

Il difensore brasiliano si è fatto male dopo un contrasto con Openda, nell’azione che ha visto Kalulu sfiorare l’autorete. Le immagini mostrano una brutta distorsione al ginocchio sinistro del calciatore che ha lasciato il campo al 6′ minuto visibilmente dolorante e portato a braccia dai sanitari della Juventus. Primo cambio obbligato per la formazione di Thiago Motta che perde uno dei suoi pilastri. Bisognerà ora capire l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero, anche se le immagini che arrivano da Lipsia non fanno presagire nulla di buono.

Lipsia-Juventus, infortunio anche per Nico Gonzalez

La situazione per la Juventus si è poi aggravata nei minuti successi: dopo Bremer, infatti, anche Nico Gonzalez è stato costretto a chiedere il cambio. In questo caso si tratta di un infortunio muscolare: al suo posto è entrato in campo Conceicao.

L’attaccante argentino ha avvertito fastidio dopo pochi minuti di gioco, ma ha provato a stringere i denti e restare in campo. Tentativo fallito visto che all’11’ Motta ha dovuto effettuare il secondo cambio, mandando dentro Francisco Conceicao, rientrato di recente dopo un periodo di stop anche lui per infortunio. Ora l’allenatore dovrà scegliere bene le prossime sostituzioni da fare visto che ha soltanto un altro slot a disposizione, oltre ad eventuali cambi negli intervalli.

La doppia tegola complica quindi anche i piani di Thiago Motta che perde due dei suoi titolari. C’è ovviamente allarme in casa Juve per il doppio infortunio caduto sul capo. Nei prossimi giorni ci saranno gli accertamenti che faranno capire che tipo di problema hanno accusato i due giocatori bianconeri, nella speranza che lo stop sia quanto più breve possibile.