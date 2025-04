Vendetta Paratici: scippo al Milan a metà prezzo

Lascerà il Milan e arriva lo scippo a metà prezzo: solo l’anno scorso veniva valutato ben 60 milioni di euro, ma senza rinnovo si deprezza

Dopo un primo approccio, quasi da fumata bianca, Fabio Paratici non sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex dirigente della Juventus resta squalificato fino al luglio 2025, ma può essere messo sotto contratto da qualsiasi società.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Paratici ed il Milan non hanno raggiunto l’intesa finale per problematiche legali. C’era però accordo su questioni sportive ed economiche. Ora, il prescelte sembra poter essere Igli Tare, ma restano in lista anche altri profili.

Nel frattempo, il club rossonero deve anche fare i conti con alcune questioni interne, come ad esempio il contratto di Theo Hernandez. Il francese terminerà la sua esperienza a giugno 2026, ma dopo le recenti prestazioni negative potrebbe dire addio in anticipo, con un costo del cartellino tutt’altro che elevato. Solo un anno fa valeva circa 60 milioni, ora la perfetta metà.

Theo Hernandez, interesse dalla Premier League: c’è anche il Tottenham

Sulle tracce del terzino transalpino ci sarebbero diverse formazioni inglesi. In particolare, secondo TBR Football, il Chelsea ed il Manchester City, in piena lotta per l’ingresso in Champions League, vorrebbero rinforzare la propria rosa con Theo Hernandez. Le due società avrebbero mantenuto caldi i contatti con l’entourage del calciatore.

Attenzione anche al Tottenham, per cui proprio Fabio Paratici ricopre il ruolo di consulente. Non a caso, il mister degli Spurs Ange Postecoglou confermò questo ruolo del dirigente in una conferenza stampa, nonostante Paratici si fosse dimesso da direttore generale del club londinese.

Insomma, per risolvere le grosse difficoltà dal punto di vista sportivo, il Tottenham vuole regalarsi una stagione da protagonista per l’anno prossimo e bisognerà ripartire anche da profili internazionali. Theo Hernandez fa gola a tanti club importanti e potrebbe essere uno dei principali indiziati per far cassa al termine di quest’anno. Certo, dipenderà anche da come concluderà la sua stagione al Milan. E fino a questo momento, le performance sono tutt’altro che esaltanti.