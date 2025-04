Juve, svolta pazzesca: così si sblocca l’intreccio Vlahovic-Osimhen

I bianconeri continueranno a cambiare pelle, ma devono risolvere il nodo legato al serbo: la soluzione può arrivare tutta in Turchia

Per la Juventus sarà un’altra estate di cambiamenti, inevitabili. Che siano nel solco della rivoluzione cominciata qualche mese fa oppure un nuovo totale cambio di rotta. Molto, va detto, dipenderà anche da quello che sarà il prossimo allenatore. Quello di Igor Tudor è un progetto a tempo, sarà in panchina fino a fine stagione e poi durante il Mondiale per Club che partirà a metà giugno. Poi, come già anticipato da Giuntoli, bisognerà sedersi intorno a un tavolo e capire se continuare insieme.

L’allenatore croato sta provando a recuperare Vlahovic, che con Thiago Motta era finito ormai definitivamente in panchina a favore di Kolo Muani. Ora invece sta accadendo l’inverso, col serbo titolare anche se non ancora fuori dal tunnel. Il primo tempo di Roma è stato incoraggiante per atteggiamento, ma la pericolosità va ancora ritrovata e non è un dettaglio. L’ex bomber della Fiorentina resta in scadenza 2026, il prossimo sarà il suo ultimo anno di contratto e con un ingaggio che diventerà da circa 12 milioni netti. Un’enormità che la Juve vuole evitare al più presto: ogni possibile trattativa per il rinnovo con spalmatura dello stipendio si è arenata quasi sul nascere, per cui la cessione è rimasta l’unica strada. Vlahovic ha sempre sperato, e continua a farlo, nella chiamata dalla Premier League, in particolare l’Arsenal a caccia di una punta. Ma intanto potrebbe aprirsi anche per lui la pista turca, con un intreccio incredibile per i bianconeri.

Intreccio Vlahovic-Osimhen, il Galatasaray in ‘soccorso’ della Juve

La questione è legata a doppio filo a Victor Osimhen, di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray dove sta continuando a fare sfracelli, segnando qualcosa come 28 gol in 32 partite. Un cammino pazzesco che conferma le sue qualità, ma il futuro è ancora un enorme rebus. In estate tornerà ufficialmente in azzurro, dove però non può più restare. E allora si riapriranno le trattative: la clausola rescissoria è di 75 milioni di euro, ma è valida solo per l’estero.

Un bell’ostacolo per la Juventus, che sogna il nigeriano ma dovrà trattare con De Laurentiis per prenderlo. Non proprio la cosa più facile del mondo. Il Galatasaray vorrebbe addirittura provare a trattenerlo, ma anche in questo le difficoltà sono evidenti e legate alle cifre comunque molto importanti. Come riporta l’insider turco Arda Ozkurt, se il club di Istanbul non dovesse riuscire a trovare l’accordo per Osimhen allora potrebbe fare un’offerta alla Juve per Vlahovic (ci pensano anche gli acerrimi rivali del Fenerbahce). Per i bianconeri sarebbe una svolta pazzesca, perché risolverebbe un grosso problema incamerando risorse per provare ad arrivare proprio a Osimhen. Anche se potrebbe servire, oltre alla qualificazione in Champions come condizione imprescindibile, un’altra cessione.