Inter: ex, moglie aggredita dopo la gara, il racconto

Ex Inter, la terribile vicenda in strada: moglie derubata

Una terribile vicenda per la moglie del portiere del Manchester United, Andrè Onana, che ha vestito la maglia dell’Inter. La donna, Melanie Kamayou, è stata aggredita e rapinata per le strade di Manchester come riportato dal tabloid Daily Mail. Ora la polizia ha messo sotto protezione l’estremo difensore dei Red Devils con tutta la famiglia: immediate le misure di sicurezze per assicurare la serenità della coppia.

L’episodio è avvenuto il 29 marzo scorso all’interno di un ristorante: è stata derubata di una borsa dal valore di 62mila sterline e un orologio Rolex. La tensione è arrivata ormai ai massimi livelli con il portiere dello United, ancora protagonista in negativo in campo con una doppia disattenzione sui due gol subiti in Europa League contro il Lione.

Un momento negativo viste le prestazioni orribili in campo: i tifosi l’hanno preso di mira nelle ultime settimane. Il suo addio allo United è sempre più vicino: è pronto a fare le valigie per ritrovare quella serenità andata ormai persa. Onana è stato protagonista in positivo con la maglia dell’Inter lasciando un ottimo ricordo ai tifosi per arrivare anche in finale di Champions League persa contro il City. Il suo trasferimento ai Red Devils ha cambiato completamente la percezione.