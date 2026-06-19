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Como, è fatta per il primo colpo: decisivo Fabregas

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Il club lariano è subito grande protagonista sul mercato: operazione ai dettagli e firma in arrivo. 

Dopo il quarto posto della scorsa stagione e la qualificazione in Champions League, il Como si è messo subito al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Cesc Fabregas in vista della prossima stagione. E, proprio in queste ore, è stato raggiunto l’accordo per il primo rinforzo dei biancoblu.

Fabregas, le ultime sul mercato del Como
Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, il Como avrebbe infatti raggiunto un’intesa totale per il trasferimento in Italia di Luis Milla, centrocampista spagnolo del Getafe classe ’94. Il calciatore aveva diverse offerte, ma alla fine ha detto sì alla compagine lariana soprattutto grazie al lavoro di Fabregas che ha avuto un ruolo decisivo per il buon esito dell’operazione. Il Como verserà circa 6 milioni di euro nelle casse del Getafe e ormai si attende soltanto la conferma ufficiale.

 

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