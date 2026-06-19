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Juve, nuove voci sul trasferimento di Gatti al Napoli: le cifre

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Il difensore centrale di Rivoli potrebbe davvero salutare i bianconeri per indossare la casacca azzurra. 

Il mercato della Juventus è pronto a decollare e sono diversi i profili accostati al club allenato da Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Prima, però, c’è da vendere e il nuovo amministratore delegato Carnevali dovrà essere bravo a piazzare tutti quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico-tattico dell’allenatore di Certaldo.

Federico Gatti urla
Gatti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra questi c’è sicuramente Federico Gatti, che potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Il difensore di Rivoli classe ’98 – stando a quando riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’ – sarebbe un grande obiettivo del Napoli, con il nuovo tecnico Max Allegri che apprezza particolarmente il centrale della Juve.

Gatti ha una valutazione che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della società cara al presidente Aurelio De Laurentiis: attenzione, dunque, ai prossimi giorni che potrebbero essere decisivi per il buon esito dell’operazione.

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