Inter: Marotta l’ha preso a zero, ingaggio da 5mln

Un nuovo colpo in casa Inter per anticipare la folta concorrenza. Marotta pigliatutto: arriva subito a zero, spunta il suo ingaggio in ottica futura

Novità importanti per il nuovo colpo nerazzurro. L’Inter continua a sognare in grande per cercare di centrare il Triplete: ecco la nuova mossa a sorpresa per l’affare a zero. Per lui subito un ingaggio da 5 milioni di euro anticipando la folta concorrenza per il top player.

La dirigenza nerazzurra continua a monitorare senza sosta anche il fronte calciomercato. Inzaghi è molto concentrato sulle ultime sfide stagionali per cercare di trionfare anche in Champions League, ma nel frattempo Marotta è pronto a mettere a segno innesti di spessore internazionale. L’ultime decisione spetterà al top player che dovrà comunicare in tempi brevi la sua prossima destinazione: ecco la verità annunciata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Inter, nuovo colpo di Marotta: la strategia vincente

Un colpo di scena interessante in casa nerazzurra per regalare subito un giocatore di caratura internazionale a Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter ha intenzione di continuare il suo matrimonio a Milano: ecco la nuova mossa per puntellare la rosa a propria disposizione.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter è pronta a chiudere per il colpo in attacco di Jonathan David. All’attaccante canadese sono stati offerti 5 milioni all’anno: arriverà a zero dopo l’avventura al Lille. Beppe Marotta cercherà così di anticipare anche la Juventus che lo aveva messo nel mirino ormai da tempo.

Ancora un colpo importante in casa Inter con Marotta che ha sempre dimostrato di avere la meglio con colpi a parametro zero. Un nuovo innesto di spessore internazionale con l’arrivo dell’attaccante canadese del Lille che vuole compiere definitivamente il salto di qualità. L’Inter è pronta ad accoglierlo in maglia nerazzurra: settimane intense per conoscere così il suo futuro.

All’età di 25 anni David non vede l’ora di esplodere in Serie A: è stato accostato anche a Milan e Juventus, ma alla fine l’Inter può avere la meglio per un nuovo innesto di qualità internazionale. L’alternativa resta Castro del Bologna che ha come idolo Lautaro Martinez. Saranno settimane intense per conoscere il suo futuro: il canadese è pronto a firmare un contratto di 5 anni con il club nerazzurro. Negli ultimi giorni i contatti con il suo agente si sono intensificati: la chiusura è ad un passo.