Roma, Vieira nuovo allenatore: beffata l’Inter per il primo rinforzo

La Roma guarda al proprio futuro ed in tal senso emerge un nome nuovo: si tratta di Vieira, attualmente alla guida del Genoa. In tal senso, per il suo primo rinforzo estivo può giocare seriamente una beffa all’Inter.

In casa Roma c’è tanta voglia di futuro e di tornare ad essere seriamente ambiziosi per il futuro. Le ultime stagioni hanno avuto degli esiti spesso al di sotto delle aspettative. Soprattutto in Serie A, più che in ambito europeo. Nonostante comunque tutto sommato in questa stagione Claudio Ranieri è riuscito ad invertire la rotta ed a consegnare ai suoi tifosi un finale di speranze e di sogni in grande. Con vista anche sulla UEFA Champions League, in maniera incredibile ed anche sorprendente vista la situazione ereditata.

Nella prossima stagione però non si potrà sbagliare e per questo motivo è stato incaricato Claudio Ranieri di agire da supervisore di tutto il progetto, per così dire. A lui spetterà anche la scelta del nuovo allenatore. Finché, per sua stessa ammissione, sarà ovviamente ascoltato e tenuto in considerazione. In tal senso, arrivano delle novità importanti e significative anche per quanto riguarda il calciomercato, oltre a Patrick Vieira nome nuovo per la panchina della Roma. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Vieira alla Roma: il primo rinforzo arriva direttamente dal Bologna?

Tra i nomi dei soliti noti, da Maurizio Sarri fino ad arrivare a Stefano Pioli, senza dimenticare le voci su Ten Hag-Roma, oggi se n’è aggiunto un altro che potrebbe bruciare la concorrenza partendo dalle retrovie. Si tratta di Patrick Vieira, che al Genoa ha fatto cose straordinarie, viaggiando ad una media da Europa, e che potrebbe essere pronto per il grande salto in carriera da allenatore. La notizia è stata lanciata da Sky Sport ed ora se ne aggiunge una nuova che riguarda anche quello che potrebbe essere il primo colpo della nuova Roma che sta già prendendo corpo.

Stando a quanto raccontato dal giornalista ed esperto di mercato Rudy Galetti, la Roma si sta muovendo con interesse sulle tracce di Jhon Lucumì, roccioso difensore centrale del Bologna. Sul calciatore c’è da diverso tempo l’Inter, senza dimenticare il Napoli, ma i giallorossi a quanto pare ci credono e possono provare per davvero a spuntarla. Beffando le dirette concorrenti.

Il motivo di questo interesse è molto semplice da spiegare. In tal senso, con Hummels che ha già annunciato il suo addio al calcio giocato e con Ndicka che è al centro di diverse voci di calciomercato, la Roma ha l’esigenza di puntellare la sua linea arretrata ed il nome di Lucumì sembra essere