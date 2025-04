Dall’Olimpico a Trigoria: ten Hag fa visita alla Roma

L’allenatore olandese presente nel centro sportivo giallorosso all’indomani della sfida contro la Juventus

Sbarcato nella Capitale durante il weekend, Erik ten Hag ieri sera era allo Stadio Olimpico per Roma-Juventus. Esonerato dal Manchester United lo scorso ottobre, l’allenatore olandese ha subito generato una ridda di voci su un possibile approdo in Serie A, magari proprio sulla panchina di una delle due contendenti di ieri sera, entrambe alla ricerca di un nuovo tecnico in vista della prossima stagione, anche sella posizione di Tudor resta ancora sub judice.

All’indomani del big match della trentunesima giornata di Serie A, l’ex Ajax ha concesso un succulento bis, facendosi immortalare a Trigoria in compagnia del suo rappresentante (Mo Salem che ha pubblicato la storia su Instagram) e del terzino giallorosso Devyne Rensch, assistito dalla stessa agenzia, l’Aymo Football Management.

Allenatore Roma, ten Hag a Trigoria

Anche oggi dalle parti in causa filtrano smentite in merito all’ingaggio di ten Hag come prossimo allenatore della Roma e il fatto di immortalare con uno scatto pubblico la sua presenza al centro tecnico “Fulvio Bernardini” sembra avvalorare questa tesi, vista l’arcinota riservatezza della famiglia Friedkin nel gestire tematiche così delicate. L’esterno giallorosso, d’altronde, ha un ottimo rapporto con l’ex manager dei Red Devils, con cui ha collezionato ben 56 presenze ai tempi dell’Ajax.

Dopo il pari contro i bianconeri, Claudio Ranieri ha confermato di non voler compiere passi indietro al termine della stagione e di volersi dedicare esclusivamente al ruolo di consigliere senior. Aperto ormai da mesi, il casting per il nuovo allenatore è destinato a chiudersi a breve e ha coinvolto diversi profili, più o meno mediatici. Da Allegri a Gasperini, passando per Ancelotti, Farioli, Italiano, Mancini, Montella, Sarri e Pioli, solo per citarne alcuni. Chissà se anche questa volta la proprietà americana riuscirà a tenere nascosta fino all’ultima la propria scelta e a stupire tutti con un coup de théâtre, come nel maggio del 2021, quando comunicarono l’arrivo di José Mourinho.