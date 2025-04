L’arrivo di ten Hag all’Olimpico: l’entourage smentisce i contatti con la Roma | VIDEO CM.IT

C’era tanta attesa per il blitz allo stadio del tecnico olandese, accostato nelle ultime ore ai giallorossi: ecco come stanno le cose

Non era di certo passato inosservato l’arrivo nella Capitale di ten Hag. L’ex allenatore del Manchester United nel primo pomeriggio è stato pizzicato in un hotel di Roma.

Circostanza che, unitamente alla ricerca del nuovo allenatore da parte dei giallorossi, aveva contribuito ad alimentare non poche voci in merito alla possibilità di un accostamento tra ten Hag e la Roma, benché la proprietà americana giallorossa sembri essere indirizzata verso altri tipi di profili.

🔴Erik #tenHag arriva allo stadio Olimpico per #RomaJuve: telecamere non gradite, chi era con lui ci ha chiesto di abbassarle, poi è salito su in tribuna‼️

💥Ufficialmente l’entourage dell’olandese smentisce contatti con l’#ASRoma e che sia qui per i giallorossi@calciomercatoit pic.twitter.com/yg2Z8obxW0 — Francesco Iucca (@francescoiucca) April 6, 2025

L’entourage dell’allenatore olandese ha comunque smentito ogni tipo di contatto tra il suo assistito e il club capitolino. Stando alla posizione fatta trapelare, ten Hag non è allo stadio per i giallorossi. Ad ogni modo, le telecamere di Calciomercato.it hanno documentato l’arrivo del tecnico scuola Ajax allo stadio. Tuttavia, ten Hag ha preferito non rispondere alle domande dei cronisti presenti e chi era con lui ha chiesto di abbassare le telecamere. Un modo evidentemente per non accentrare le luci dei riflettori su di sé.