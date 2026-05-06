Piano Chivu, double e rinnovo con l’Inter: le cifre

L’attuale contratto del tecnico neo Campione d’Italia scade a giugno 2027
“Chivu può restare all’Inter a lungo”, ha detto Beppe Marotta anche dopo la conquista dello Scudetto numero 21. Il futuro del tecnico è già scritto: sarà ancora a tinte nerazzurre.
Al termine della stagione l’agente del rumeno e la dirigenza interista si incontreranno con un unico scopo: trovare un accordo definitivo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2027.
Stando al ‘Corriere dello Sport’, Chivu dovrebbe legarsi all’Inter per un’altra stagione, ovvero fino al 2028, vedendosi aumentare l’ingaggio da 2,5 a 3,5 milioni netti a stagione più bonus. Il tutto, insomma, appare come una formalità.
Adesso, però, la testa di Chivu è tutta rivolta alla finale di Coppa Italia con la Lazio del prossimo 13 maggio. L’obiettivo dell’allenatore di Resita è il double.