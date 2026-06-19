Mondiali 2026, chi si qualifica ai sedicesimi di finale: il regolamento della fase a gironi

Conclusa la prima giornata della fase a gironi ogni partita del Mondiale può diventare decisiva per la qualificazione ai sedicesimi. Ecco chi passa

Da giovedì 18 a domenica 28 giugno, sono rimasti dieci giorni prima della conclusione della fase a gironi del Mondiale 2026.

Conclusa la prima giornata, ogni partita diventa a questo punto decisiva per decretare chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta oppure deve abbandonare anticipatamente il torneo. Rispetto alle edizioni passate, il nuovo format del Mondiale a 48 squadre comporta anche la disputa dei sedicesimi di finale a differenza di quanto avveniva in precedenza quando, delle 32 partecipanti ai gruppi, ne restavano direttamente 16 per gli ottavi.

Ai Mondiali 2026 passano ai sedicesimi di finale:

la prima classificata di ogni girone

la seconda classificata di ogni girone

le otto migliori terze classificate

Di fatto, delle 48 partecipanti alla prima fase ne resteranno solo 32. Le altre 16 saranno eliminate e il loro torneo si concluderà già prima della fine di giugno.

Regolamento Mondiali, i criteri per la qualificazione e come vengono decise le migliori terze

Qualora due squadre dovessero concludere il girone con gli stessi punti, questi sono i criteri da seguire per decretare la squadra con la migliore classifica:

Migliore differenza reti complessiva

Maggior numero di gol segnati

Punti ottenuti negli scontri diretti

Migliore differenza reti negli scontri diretti

Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti

Classifica fair play con conteggio sanzioni e cartellini

Come anticipato, al Mondiale 2026 accedono ai sedicesimi di finale anche otto compagini che concludono la fase a gironi al terzo posto. Per decretare le migliori verrà stilata una classifica delle 12 compagini terze classificate. I criteri che si applicheranno per stabilire chi passa alla fase a eliminazione diretta sono:

Maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone

Differenza reti risultante da tutti match disputati

Maggior numero di gol segnati nelle partite del proprio gruppo

Punteggio di condotta più alto relativo al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti nelle partite del girone

Sorteggio finale della FIFA

I sedicesimi di finale del Mondiale 2026 si disputeranno tra domenica 28 giugno e sabato 4 luglio, stesso giorno in cui sono in programma anche i primi match degli ottavi di finale che si concluderanno martedì 7 luglio. Dal 9 al 12 luglio vedremo i quattro match di quarti di finale. Martedì 14 e mercoledì 15 luglio ci saranno le due semifinali. Finalissima domenica 19 luglio alle 21 a New York.