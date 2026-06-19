Mondiali 2026, chi si qualifica ai sedicesimi di finale: il regolamento della fase a gironi

Conclusa la prima giornata della fase a gironi ogni partita del Mondiale può diventare decisiva per la qualificazione ai sedicesimi. Ecco chi passa
Da giovedì 18 a domenica 28 giugno, sono rimasti dieci giorni prima della conclusione della fase a gironi del Mondiale 2026.
Conclusa la prima giornata, ogni partita diventa a questo punto decisiva per decretare chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta oppure deve abbandonare anticipatamente il torneo. Rispetto alle edizioni passate, il nuovo format del Mondiale a 48 squadre comporta anche la disputa dei sedicesimi di finale a differenza di quanto avveniva in precedenza quando, delle 32 partecipanti ai gruppi, ne restavano direttamente 16 per gli ottavi.
Ai Mondiali 2026 passano ai sedicesimi di finale:
- la prima classificata di ogni girone
- la seconda classificata di ogni girone
- le otto migliori terze classificate
Di fatto, delle 48 partecipanti alla prima fase ne resteranno solo 32. Le altre 16 saranno eliminate e il loro torneo si concluderà già prima della fine di giugno.
Regolamento Mondiali, i criteri per la qualificazione e come vengono decise le migliori terze
Qualora due squadre dovessero concludere il girone con gli stessi punti, questi sono i criteri da seguire per decretare la squadra con la migliore classifica:
- Migliore differenza reti complessiva
- Maggior numero di gol segnati
- Punti ottenuti negli scontri diretti
- Migliore differenza reti negli scontri diretti
- Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti
- Classifica fair play con conteggio sanzioni e cartellini
Come anticipato, al Mondiale 2026 accedono ai sedicesimi di finale anche otto compagini che concludono la fase a gironi al terzo posto. Per decretare le migliori verrà stilata una classifica delle 12 compagini terze classificate. I criteri che si applicheranno per stabilire chi passa alla fase a eliminazione diretta sono:
- Maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone
- Differenza reti risultante da tutti match disputati
- Maggior numero di gol segnati nelle partite del proprio gruppo
- Punteggio di condotta più alto relativo al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti nelle partite del girone
- Sorteggio finale della FIFA
I sedicesimi di finale del Mondiale 2026 si disputeranno tra domenica 28 giugno e sabato 4 luglio, stesso giorno in cui sono in programma anche i primi match degli ottavi di finale che si concluderanno martedì 7 luglio. Dal 9 al 12 luglio vedremo i quattro match di quarti di finale. Martedì 14 e mercoledì 15 luglio ci saranno le due semifinali. Finalissima domenica 19 luglio alle 21 a New York.