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Mondiali 2026, chi si qualifica ai sedicesimi di finale: il regolamento della fase a gironi

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Conclusa la prima giornata della fase a gironi ogni partita del Mondiale può diventare decisiva per la qualificazione ai sedicesimi. Ecco chi passa 

Da giovedì 18 a domenica 28 giugno, sono rimasti dieci giorni prima della conclusione della fase a gironi del Mondiale 2026.

i calciatori della Francia
Mondiali 2026, chi si qualifica ai sedicesimi di finale: il regolamento della fase a gironi – calciomercato.it (foto Ansa)

Conclusa la prima giornata, ogni partita diventa a questo punto decisiva per decretare chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta oppure deve abbandonare anticipatamente il torneo. Rispetto alle edizioni passate, il nuovo format del Mondiale a 48 squadre comporta anche la disputa dei sedicesimi di finale a differenza di quanto avveniva in precedenza quando, delle 32 partecipanti ai gruppi, ne restavano direttamente 16 per gli ottavi.

Ai Mondiali 2026 passano ai sedicesimi di finale:

  • la prima classificata di ogni girone
  • la seconda classificata di ogni girone
  • le otto migliori terze classificate

Di fatto, delle 48 partecipanti alla prima fase ne resteranno solo 32. Le altre 16 saranno eliminate e il loro torneo si concluderà già prima della fine di giugno.

Regolamento Mondiali, i criteri per la qualificazione e come vengono decise le migliori terze

Qualora due squadre dovessero concludere il girone con gli stessi punti, questi sono i criteri da seguire per decretare la squadra con la migliore classifica:

  • Migliore differenza reti complessiva
  • Maggior numero di gol segnati
  • Punti ottenuti negli scontri diretti
  • Migliore differenza reti negli scontri diretti
  • Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti
  • Classifica fair play con conteggio sanzioni e cartellini

Come anticipato, al Mondiale 2026 accedono ai sedicesimi di finale anche otto compagini che concludono la fase a gironi al terzo posto. Per decretare le migliori verrà stilata una classifica delle 12 compagini terze classificate. I criteri che si applicheranno per stabilire chi passa alla fase a eliminazione diretta sono:

  • Maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone
  • Differenza reti risultante da tutti match disputati
  • Maggior numero di gol segnati nelle partite del proprio gruppo
  • Punteggio di condotta più alto relativo al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti nelle partite del girone
  • Sorteggio finale della FIFA

I sedicesimi di finale del Mondiale 2026 si disputeranno tra domenica 28 giugno e sabato 4 luglio, stesso giorno in cui sono in programma anche i primi match degli ottavi di finale che si concluderanno martedì 7 luglio. Dal 9 al 12 luglio vedremo i quattro match di quarti di finale. Martedì 14 e mercoledì 15 luglio ci saranno le due semifinali. Finalissima domenica 19 luglio alle 21 a New York.

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