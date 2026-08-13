Uno tra Musah e Ricci via dal Milan, si attendono offerte in casa rossonera

Uno tra Yunus Musah e Samuele Ricci saluterà il Milan in vista della stagione che sta per cominciare con i rossoneri intenzionati a cambiare molto nelle ultime settimane di mercato.

Dopo il primo mese di ritiro, Ruben Amorim ha parlato con la dirigenza per capire quali mosse attuare in sede di mercato tra cessioni e acquisti.

A centrocampo non sembra esserci spazio sia per Musah che per Ricci con uno dei due che dovrà salutare per sfoltire la rosa. Al momento non ci sono offerte concrete per i due con il calciatore italiano che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe finito nel mirino di Bologna, Lazio e Atalanta.