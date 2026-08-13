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Uno tra Musah e Ricci via dal Milan, si attendono offerte in casa rossonera

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Uno tra Yunus Musah e Samuele Ricci saluterà il Milan in vista della stagione che sta per cominciare con i rossoneri intenzionati a cambiare molto nelle ultime settimane di mercato.

Samuele Ricci
Ricci nel mirino di tre squadre in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo il primo mese di ritiro, Ruben Amorim ha parlato con la dirigenza per capire quali mosse attuare in sede di mercato tra cessioni e acquisti.

A centrocampo non sembra esserci spazio sia per Musah che per Ricci con uno dei due che dovrà salutare per sfoltire la rosa. Al momento non ci sono offerte concrete per i due con il calciatore italiano che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe finito nel mirino di Bologna, Lazio e Atalanta.

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