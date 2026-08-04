Il futuro di Ricci in bilico, tripla opzione in Serie A | CM

Il futuro di Samuele Ricci potrebbe essere lontano dal Milan con il centrocampista che potrebbe salutare i rossoneri in estate. In attesa del parere di Amorim sull’ex Torino, sarebbero spuntate tre opzioni per il suo futuro.

Sono giorni di valutazioni per Ruben Amorim con il tecnico portoghese che è chiamato a dare l’ok o meno alla partenza di alcuni calciatori al termine del primo ciclo di amichevoli che attendono i rossoneri.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sul centrocampista ci sarebbe l’interesse di tre squadre italiane, pronte a fare un tentativo nel caso in cui il Milan aprisse alla cessione. Atalanta, Bologna e Lazio sarebbero alla finestra in attesa di capire se ci sia la possibilità di acquistare il mediano. Il Milan, dal canto suo, potrebbe aprire anche a un prestito con diritto di riscatto con l’intenzione di rivalutare il cartellino del calciatore.