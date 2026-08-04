Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il futuro di Ricci in bilico, tripla opzione in Serie A | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il futuro di Samuele Ricci potrebbe essere lontano dal Milan con il centrocampista che potrebbe salutare i rossoneri in estate. In attesa del parere di Amorim sull’ex Torino, sarebbero spuntate tre opzioni per il suo futuro.

Samuele Ricci
Ricci nel mirino di tre squadre in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sono giorni di valutazioni per Ruben Amorim con il tecnico portoghese che è chiamato a dare l’ok o meno alla partenza di alcuni calciatori al termine del primo ciclo di amichevoli che attendono i rossoneri.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sul centrocampista ci sarebbe l’interesse di tre squadre italiane, pronte a fare un tentativo nel caso in cui il Milan aprisse alla cessione. Atalanta, Bologna e Lazio sarebbero alla finestra in attesa di capire se ci sia la possibilità di acquistare il mediano. Il Milan, dal canto suo, potrebbe aprire anche a un prestito con diritto di riscatto con l’intenzione di rivalutare il cartellino del calciatore.

9285

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU