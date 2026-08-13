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Juventus e Milan su Bruno Fernandes: la situazione

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Indiscrezione pesante dall’Inghilterra sul centrocampista portoghese

Le ultime settimane di calciomercato, si sa, regalano spesso occasioni clamorose e colpi a sorpresa, in grado di risollevare il morale dei tifosi e di riscattare in un attimo un’intera sessione di trattative. Sarebbe questo il caso, ad esempio, di Bruno Fernandes, accostato nelle ultime ore in maniere pesante alla Serie A.

Bruno Fernandes in azione con il Portogallo
Juventus e Milan su Bruno Fernandes: la situazione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo Simon Stone, infatti, oltre al Galatasaray anche Juventus Milan sono interessate al centrocampista portoghese, che in rossonero potrebbe ritrovare Amorim. Il giornalista della BBC non parla di trattative già avviate, ma fa anche un punto sulla situazione contrattuale dell’ex Sporting.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2027, ma con un’opzione di rinnovo automatico fino al 2028, il 31enne di Maia non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale.

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