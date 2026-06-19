Lewandowski, accordo con la sua nuova squadra: 10 milioni a stagione

L’attaccante polacco saluta definitivamente il Barcellona: ecco dove giocherà nella prossima stagione.

Nonostante l’età (37 anni), Robert Lewandowski rimane senza ombra di dubbio uno degli attaccanti più forti al mondo. Il centravanti polacco classe ’88 saluta il Barcellona dopo quattro stagioni, ma non si trasferirà in Italia dove Juventus e Milan avevano chiesto a più riprese informazioni sul suo conto.

Lewandowski – secondo le ultimissime novità che circolano in queste ore – giocherà infatti negli USA, più precisamente nei Chicago Fire dove andrà a percepire qualcosa come 10 milioni di euro a stagione.

I Chicago Fire, che sono impegnati nel campionato di Major League Soccer (la massima serie statunitense), potrebbero fargli firmare il nuovo contratto già nel corso di questo weekend e lo stesso Lewandowski poi sarebbe atteso dalle visite mediche di rito lunedì 22 giugno. Niente da fare, dunque, per Juve e Milan che saranno costrette a virare su altri nomi per rinforzare il proprio reparto offensivo.