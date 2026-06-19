Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lewandowski, accordo con la sua nuova squadra: 10 milioni a stagione

Foto dell'autore

L’attaccante polacco saluta definitivamente il Barcellona: ecco dove giocherà nella prossima stagione. 

Nonostante l’età (37 anni), Robert Lewandowski rimane senza ombra di dubbio uno degli attaccanti più forti al mondo. Il centravanti polacco classe ’88 saluta il Barcellona dopo quattro stagioni, ma non si trasferirà in Italia dove Juventus e Milan avevano chiesto a più riprese informazioni sul suo conto.

Robert Lewandowski
Lewandowski saluta il Barcellona (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lewandowski – secondo le ultimissime novità che circolano in queste ore – giocherà infatti negli USA, più precisamente nei Chicago Fire dove andrà a percepire qualcosa come 10 milioni di euro a stagione.

I Chicago Fire, che sono impegnati nel campionato di Major League Soccer (la massima serie statunitense), potrebbero fargli firmare il nuovo contratto già nel corso di questo weekend e lo stesso Lewandowski poi sarebbe atteso dalle visite mediche di rito lunedì 22 giugno. Niente da fare, dunque, per Juve e Milan che saranno costrette a virare su altri nomi per rinforzare il proprio reparto offensivo.

5303

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU