Roma, il sogno per l’attacco si chiama Nusa: pronto un nuovo assalto

Il 21enne del RB Lipsia e della nazionale norvegese è il vero e proprio oggetto dei desideri giallorossi.

Gian Piero Gasperini ha chiesto alla Roma uno sforzo economico importante per un nuovo esterno d’attacco e la società giallorossa è pronta ad accontentarla dopo aver perso Greenwood (passato dal Marsiglia al Fenerbahce) e Summerville (trasferitosi dal West Ham all’Al-Hilal).

Il sogno della Roma ha un nome e un cognome ben precisi, ovvero Antonio Nusa. Il nazionale norvegese classe 2005 ha un contratto con il Lipsia fino al 30 giugno 2029 e una valutazione di mercato di circa 55-60 milioni di euro: cifra fuori dalla portata del club capitolino che, però, ha intenzione di provare un nuovo affondo nelle prossime ore per capire se ci sono margini di manovra a cifre più basse.

Attenzione, dunque, alla pista Nusa-Roma che potrebbe accendersi da qui alle prossime ore: come andrà a finire?