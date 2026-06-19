Inter, accordo e firma fino al 2028: il comunicato ufficiale

Aggiornamenti importantissimi in casa nerazzurra: affare fatto e firma, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Ne avevamo parlato già ieri e adesso è arrivata anche l’ufficialità: Chivu ha rinnovato il suo contratto con l’Inter e allenerà i nerazzurri almeno fino al 2028, dopo la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Una splendida notizia per i tifosi nerazzurri, che credono fortemente nel progetto tecnico-tattico e nelle idee del 45enne rumeno.

Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sul sito del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028”.

Dopo il rinnovo del tecnico originario di Resita, può finalmente decollate il calciomercato dell’Inter: il presidente Marotta è vicino alla definizione dell’affare Palestra con l’Atalanta, ma è pronto a mettere a segno anche altri colpi in entrata.